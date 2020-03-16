نشاطات وقائية لموهبة صلاح الدين تحسبا لكورونا

شعبة الإعلام:

اقام قسم الموهبة الرياضية في صلاح الدين التابع الى دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع قطاع الصحة في المحافظة ، مركزي موهبة كرة القدم والتايكواندو، محاضرة توعوية عن فايروس كورونا واشتملت المحاضرة على محاور عده منها: التعريف بماهية الفايروس ، و اسباب انتشاره واعراض الإصابة بهذا الفايروس، وطرق الوقاية من العدوى، والاجراءات المطلوبة من الشخص عند الشعور بأعراض الإصابة.

وفي نهاية المحاضرة قدم المحاضر عددا من التوصيات التي يمكن ان تضعف تأثير الفيروس وهي تعزيز نظام المناعة، كذلك تجنب المخالطة مع أي شخص مصاب بالحمى والسعال.