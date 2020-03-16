مركز البصرة لأمراض وزراعة الكلى يرفع حصاة الكلى عن طريق الجلد بإستعمال السونار

بعد نجاحه في اجراء عشرات العمليات

البصرة _ سعدي السند :

بدأ مركز البصرة لامراض وزراعة الكلى في مستشفى الصدر التعليمي بأجراء عمليات رفع حصاة الكلى عن طريق الجلد بإستعمال السونار فقط ومن دون التعرض للاشعاع من قبل المريض والملاك الطبي والصحي .

وقال الدكتور صفاء كاطع المالكي مدير المركز للصباح الجديد لقد تم اجراء عمليتين في مركز البصرة لأمراض وزرع الكلى بتقنية استعمال السونار فقط وتجرى لأول مرة في محافظة البصرة كما تم اجراء عملية زرع كلى ناجحة بإستعمال تقنية الناظور الجراحي.

وتألف الفريق الجراحي من الدكتور محمد فوزي البدران والدكتور صفاء كاطع المالكي واختصاصي التخديرالدكتور علي سعدون والدكتورة سهى كاظم .

عشرات العمليات الناجحة

كما أجرى المركز عشرات العمليات الناجحة منذ أفتتاحه عام 2015 وآخرها عملية للمريض (أ س ) الذي تبرع له اخوه بكليته وهو من محافظة ميسان وتمت العملية بنجاح تام وكذلك زراعة لمريض يبلغ من العمر ٣٣ عاما تبرعت له بنت اخته باحدى كليتيها وهما من اهالي السماوة وتكللت العملية بالنجاح ايضا بفضل رعاية الباري وجهود الملاك الطبي والصحي الذي اجرى العملية.

وأوضح ان الدعم المستمر للمركز من قبل دائرة صحة البصرة في توفير احتياجات المركز وهمة الفريق الطبي القائم بالعمل في المستشفى وما يبذله الاطباء من جهد متميز وعمل دؤوب انعكس في نجاح اجراء العديد من عمليات زرع الكلى وبنسبة نجاح بلغت 100 % .

حيث تتم عمليات زراعة الكلى بمواصفات عالية الدقة وتجري بأيدي فريق طبي متكامل من قبل ملاك المستشفى وعلى مستوى عال من المهارة والتميز ممن تلقوا تدريبات متقدمة ومكثفة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والتخصصات الطبية العراقية وهو ما انعكس أثره في نجاح جميع العمليات السابقة وانفرادها في ذلك المجال على مستوى صعيد المنطقة الجنوبية.

فرع لمقابلة متبرعي زراعة الكلى

على صعيد متصل أعلنت دائرة صحة البصرة عن حصولها على الموافقة المبدئية من وزارة الصحة في العاصمة بغداد لفتح فرع لمقابلة متبرعي زراعة الكلى للمحافظات الجنوبية وجعل مقره في مركز البصرة لامراض و زراعة الكلى بمستشفى الصدر التعليمي.

وتم بعد نقاش طويل مع الأطراف المعنية في الوزارة وخارجها الحصول على الموافقات الأولية وبانتظار الموافقة النهائية من قبل الجهات المهنية بوزارة الصحة .

وتأتي هذه الخطوة باشراف مدير عام دائرة صحة البصرة الدكتور عباس خلف التميمي وتنفيذ مباشر من مدير مركز البصرة لامراض و زراعة الكلى في مستشفى الصدر التعليمي الدكتور صفاء كاطع بهدف توفير عناء السفر على المرضى الى العاصمه بغداد وتجنب خطورة الطريق والتكاليف المادية للمتبرع وذويه وقد شكرت دائرة صحة البصرة كل من اسهم في الدعم وفي مقدمتهم الاستاذ الدكتور علي الساعدي رئيس الجمعية العراقية لامراض وزراعة الكلى والدكتور سامي شاتي مدير هيئة المراكز التخصصية في وزارة الصحة و الدكتور اسامة العوادي مساعد المفتش العام لوزارة الصحة والدكتور علاء الشيخ امين سر الجمعية العراقية لامراض وزراعة الكلى .