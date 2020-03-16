الموارد المائية تطلق حملة كبرى لكري وتنظيف الانهر

تم خلالها رفع كمية تقدر بـ 7,5 ملايين /م3 من الترسبات

بغداد _ الصباح الجديد :

قامت وزارة الموارد المائية بحملة كبرى لصيانة وتصليح الاليات العاطلة حيث كان عدد الكراءات الصالحة للعمل قبل الحملة (10) كراءات في حين بلغ عدد الصالح منها للعمل (89) كراءة اضافة لتصليح جميع الاليات الساندة من حفارات مسرفة قياسية وذراع طويل وبرمائية وقلابات والبلدوزرات والشفلات والناقلات وتناكر الوقود والمياه وغيرها .

كما تمت المباشرة بتاهيل كراءات عدد(2) كانت معدة للشطب وزجت للعمل وحققت نسب انجاز عالية وتم رفع كمية تقدر ب7,5 مليون /م3 من الترسبات على عموم شبكة الري وخاصة الانهر الرئيسة دجلة والفرات وحوض نهر الغراف وبكلف واطئة مقارنة مع كلف تنفيذ الشركات الاجنبية كون الاعمال تخصصية ولاتملك شركات القطاع الخاص هذه المعدات .

ففي محافظة بغداد قامت الدائرة باعمال كري وتنظيف القصب لضفاف وجزرات نهر دجلة من جسر المثنى شمالا ولغاية جسر جنوبي بغداد،حيث تم ازالة القصب والاعشاب المائية في منطقة ابو نؤاس اضافة لتنظيف وادامة التكسية الحجرية لاظهار جمالية نهر دجلة داخل المدينة .

وفي محافظة صلاح الدين قامت الدائرة بحملة كبيرة لكري الجزرات وتنظيف القصب والنباتات المائية في عمود نهر دجلة ومنها رفع الجزرة اسفل جسر تكريت وفي ناحية دجلة وقضاء الضلوعية ومقدم سدة سامراء اضافة للعمل ضمن حملة الوزارة لتوسيع القناة الفيضانية مؤخر ناظم الثرثار في سامراء وكذلك كري الخليج المغذي لمحطة مصفى بيجي وغيرها .

وفي محافظة الانبار تم تنفيذ حملة كبيرة لكري وازالة الجزرات وتنظيف القصب والنباتات المائية الضارة في عمود نهر الفرات ومنها مقدم ومؤخر سدة الرمادي ومقدم ومؤخر ناظم الورار وفي مناطق حديثة وهيت والبغدادي والمحمدي ومقدم سدة الفلوجة وعامرية الصمود والحلابسة والخالدية وبحيرة الحبانية وبحيرة الثرثار وغيرها .

اما في محافظة ذي قار شاركت الدائرة بحملة الوزارة لدرء الفيضانات للانهر المحددة بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية ومركز انعاش الاهوار لكري الانهر المغذية للاهوار وتكتيف ضفاف الانهر وتطهيرها في مناطق الجبايش والاصلاح والشطرة وسوق الشيوخ والمدينة اضافة لعمود نهر الفرات في سوق الشيوخ والجبايش حيث تم تنفيذ اكثر من (50) عملا في المحافظة .

ففي محافظة واسط اسهمت الدائرة بحملة الوزارة لدرء الفيضانات اضافة لاعمال الكري المختلفة ،حيث تم تصريف مياه الفيضانات من ماخذ نهر دجلة باتجاه هور المصندك باستعمال الكراءات والحفارات البرمائية اضافة لاعمال تكتيف وصيانة سداد نهر دجلة في النعمانية وسداد منخفض الشويجة ونهر الغراف وكذلك الكري لمقدم سدة الكوت وفي العزيزية والزبيدية وغيرها .

اما في محافظتي ميسان والبصرة قامت الدائرة بحملة كبيرة ونقلت سبعة كراءات لحملة الوزارة لكري الانهر المغذية للاهوار وتصريف مياه الفيضانات وكانت الاسبقية الاولى في نهر العريض اضافة للاعمال المهمة في حماية الدور السكنية للمواطنين في اثناء موسم الفيضانات في مناطق المشرح والميمونة والمجر وناظم الخمس والكحلاء وغيرها وكذلك اعمال كري نهر دجلة مقدم سدة العمارة وناظم قلعة صالح ومؤخر ناظم الكسارة وعمود نهر دجلة من الكسارة باتجاه البصرة واعمال كري نهر دجلة من القرنة باتجاه ميسان وكري وتطهير أنهر النشوة والسيبة واعمال كري ترسبات احواض الترسيب لمشروع ماء البصرة اضافة لاعمال درء الفيضانات في قضاء الفاو والهارثة والسويب وحقل مجنون وغيرها .

كما انطلقت الحملة في محافظات الفرات الوسط (بابل،الديوانية،النجف الاشرف،كربلاء والمثنى ) قامت الدائرة باعمال كري وازالة الترسبات والجزرات وتنظيف القصب والشمبلان والنباتات المائية الضارة من عمود نهر الفرات وشط الحلة وشط الديوانية وشط الرميثة وكري مقدم السدات (مؤخر ومقدم سدة الهندية ومقدم سدة الكوفة وسدة العباسية وناظم الخورنق وناظم ابو صخير ) اضافة لاعمال التنظيف وازالة الترسبات من عمود نهر الفرات في المشخاب والشنافية والمسيب وقضاء الهندية وشط الكوفة ومقدم سدة الهندية القديمة وغيرها .

واخيرا انطلقت الحملة في محافظات (نينوى وكركوك وديالى ) قامت الدائرة باعمال الكري وازالة الترسبات مقدم سد دبس ومن نهر الزاب في منطقة التون كوبري اضافة لقناة ري كركوك وقناة ري الطوز والمباشرة لكري ترسبات نهر الخوصر في مدينة الموصل اضافة لاعمال رفع جزرات عدد(2) من نهر دجلة في الموصل وتنظيف خليج نهر دجلة في جديدة الشط .