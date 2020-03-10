  • الثلاثاء , 10 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة

ابتزاز طلاب صينيين في فرنسا بسبب “كورونا”

الصفحة الأخيرة
التعليقات على ابتزاز طلاب صينيين في فرنسا بسبب “كورونا” مغلقة
3 views

الصباح الجديد – وكالات:
تعرض طلاب صينيون في فرنسا لعملية ابتزاز، حيث عمد أشخاص انتحلوا صفة الشرطة وأجبروهم على دفع غرامة بسبب ارتدائهم لكمامات الوقاية من فيروس “كورونا” في أماكن عامة.
وجاء ابتزاز الطلاب الصينيين بسبب بيانات من الصين وكوريا الجنوبية تظهر تباطؤا في وتيرة تفشي “كورونا” في البلدين
وقالت السفارة الصينية في فرنسا في بيان: “أفاد طلاب صينيون في الأيام الأخيرة، على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن رجال شرطة (فرنسيين) أجبروهم على دفع غرامة مالية قدرها 150 يورو (171 دولار) بسبب انتهاكهم لقانون فرنسي يمنع تغطية الوجه.
وبعد التقصي أعلنت الشرطة الفرنسية أن هؤلاء الرجال انتحلوا صفة رجال شرطة، وأكدت الشرطة أنه لا يوجد قانون يمنع ارتداء كمامات لأسباب طبيـة”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة