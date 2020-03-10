سيلين ديون تحاط بباقات ورود من معجبيها في نيويورك

الصباح الجديد – وكالات:

التقطت عدسات الكاميرات صوراً للنجمة العالمية سيلين ديون خارج الفندق الذي تمكث فيه في نيويورك قبيل حفلها الأخير في نيو جيرسي.

النجمة البالغة من العمر 51 عاماً التقت بالمعجبين وحصلت على باقات من الورود، وكان من بين المعجبين الذين التفوا حولها احدى المعجبات التي طلبت من ديون سماع صوتها الجميل حسب وصفها، وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومعجبي ديون مقطع فيديو ظهرت فيه المغنية العالمية سيلين ديون في أثناء خروجها من أحد الأماكن، لتعترضها تلك المعجبة وتغني لها احدى اغانيها.

وظهرت سيلين في الفيديو تُصغي بانسجام تام مع الفتاة من داخل سيارتها وطلبت من السائق التوقف عندما هم بتحريك عجلة السيارة.

وبعد انتهاء الفتاة من الغناء، أشادت ديون بصوتها وأدائها، الأمر الذي تفاعل معه المتابعون بشكل كبير، إذ أثنوا على تصرف ديون هذا وتواضعها.

وتواجدت سيلين في نيويورك في الأسابيع الماضية من أجل حفلاتها، التي اقامتها بأكثر من مكان في المدينة.