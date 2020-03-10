الأستراليون ينفقون 7 مليارات دولار على المخدرات

الصباح الجديد – وكالات:

خلص تحليل إلى أن الأستراليين ينفقون 11.3 مليار دولار أسترالي (7.4 مليارات دولار) سنويا على مخدرات الكوكايين والهيروين والميثامفيتامين وحبوب الهلوسة.

وجاء في التقرير الذي أصدرته اللجنة الأسترالية للمعلومات اليوم الثلاثاء أنه يتم استهلاك نحو 11.5 طنا من الميثامفيتامين و4.6 أطنان من الكوكايين و2.2 طن من حبوب الهلوسة وأكثر من 900 كيلوغرام من الهيروين في أستراليا سنويا.

واستند التقرير إلى تحليل لبيانات المياه العادمة في الفترة بين أغسطس/آب 2018 وأغسطس/آب 2019، وشمل نحو 57% من تعداد سكان أستراليا أو نحو 13.3 مليون مواطن.

وقال الرئيس التنفيذي للجنة مايكل فيلان في بيان “إن الأستراليين ينفقون مبالغ كبيرة على المخدرات سنويا، مما يدر ربحا على العصابات الإجرامية المنظمة”.

وأظهر التقرير أن الميثامفيتامين هو الخيار المفضل للأستراليين.