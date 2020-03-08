وزير النقل يستعرض اهم مراحل انجاز مشروع ميناء الفاو الكبير

سيقلب موازين النقل في المنطقة والعالم

بغداد _ الصباح الجديد :

استعرض وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي اهم مراحل انجاز مشروع ميناء الفاو الكبير لرئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي وذلك خلال زيارتهم لمدينة البصرة الفيحاء، مؤكداً ان الفاو سيقلب موازين النقل في المنطقة والعالم ويرسم خارطة اقتصاد العراق الجديد.

وبين وزير النقل ان ميناء الفاو الكبير سيكون رافداً اساسياً لخزينة الدولة ويوفر الكثير من فرص العمل ويفتح آفاقا اقتصادية جديدة الى جانب الموارد النفطية التي يتمتع بها العراق.

وتابع الوزير ان الاستراتيجية التي تبنتها وزارة النقل في انجاز اعمال البنى التحتية بالتوازي لمشروع ميناء الفاو الكبير ستسهم بشكل مباشر في الاسراع باكماله على وفق الوقت المحدد له حيث وصلت نسبة الانجاز 30% بجهود استثنائية كبيرة اثمرت عن تطور كبير بمستوى العمل بالمشروع .

كما تم عرض تفصيلي لعمل الشركات العاملة في الموانئ وتطور وتسارع الأعمال والمشاريع عموماً في ميناء الفاو ومشروع النفق على وجه الخصوص الذي يعد الاول في المنطقة ينشأ تحت الماء.

وكان وزير النقل بحث مع وزير التخطيط نوري صباح الدليمي مراحل إنجاز مشروع الفاو الكبير وجهود وزارة التخطيط في توفير الظروف المطلوبة لإنجاز المشروع وفقاً للمواصفات العالمية والمراحل الزمنية المحددة له. وبين الدليمي خلال اللقاء” المساعي التي مضت وزارة التخطيط في تحقيقها مع الجهات الوطنية والدولية لإنجاز مشروع الفاو الكبير الذي يمثل أبرز الأولويات التي سيتم تنفيذها بموجب الاتفاق العراقي الصيني خلال العام الحالي 2020 وذلك لأهمية المشروع القصوى لاقتصاد العراق.

وأكد الوزير تقديم الوزارة لرؤية تتضمن توفير التخصيصات والموارد المطلوبة لإنجاز المشروع خلال ثلاث سنوات، مشيراً إلى تقديم الوزارة التسهيلات الممكنة لإجراءات التعاقدات الحكومية مع الشركات المنفذة ، لافتا إلى إسهام المشروع في تحسين الواقعين الاقتصادي والتنموي ، ذلك لما سيوفره من عشرات الالاف من فرص العمل للقدرات العراقية الشابة، فضلاً عن كونه عامل استقرار في المنطقة بصفته ممراً عالمياً، مشيراً إلى ان المشروع سيتضمن إنشاء طرق سريعة، وأخرى سككية بين جنوب وشمال وغربي العراق”.

من جهته اعرب وزير النقل عن تقديره لجهود وزارة التخطيط في مشروع الفاو الكبير والإجراءات التي وجه بها وزير التخطيط خلال اللقاء، مؤكداً أهميتها في توفير متطلبات العمل المطلوبة للتنفيذ، مبيناً بذلك أهمية المشروع استراتيجياً للعراق والمنطقة ، لانه سيكون من بين أكبر 10 موانئ في العالم من حيث المناولات التي ستبلغ نحو مليوني حاوية سنوياً، موضحاً ان المرحلة الأخيرة من المشروع ستضم 46 رصيفاً للحاويات و16 رصيفاً آخر للبضائع الفل و20 رصيفاً للبضائع العامة و6 أرصفة للمشتقات.

وكانت وزارة النقل قد اعلنت الاسبوع الماضي ـان مـشـروع ميناء الـفـاو الكبير يسير بـوتـائـر متصاعدة تـمـهـيـدا لانــجــاز مـرحـلـتـه الاولـــى الـتـي تشمل البنى التحتية على وفق المدة المحددة البالغة ثلاثة اعوام، عادة إياه نقلة نوعية لربط العراق بالعالم.

وقال مدير المشروع اسعد عبد الرحيم الراشدي إن العمل في ميناء الفاو الكبير بدأ على شكل مراحل ، إذ تتضمن مرحلته الاولى كاسر الامواج الشرقي والغربي والسداد الخاصة بموقع خدمات الميناء والسداد الصخرية لمواقع ارصفة الحاويات التي تبلغ مساحتها 1750 مـتـراً ، مـع حفر حوض الميناء وقناته وكذلك دفن موقع الخدمات وموقع الارصفة وانشاء طرق مدخل المشروع.

وأشار مدير المشروع إلى أن المرحلة الاولى تشمل ايضا انـشـاء طريق فـاو ـ ام قصر الـرابـط بين ميناء الفاو والطريق السريع في سفوان بطول 65كم ، مع انشاء نفق خور الزبير وتجهيز خدمات الماء والكهرباء والابنية الـخـدمـيـة ، وكـذلـك تنفيذ شبكة السكك الـداخـلـيـة والــربــط مـع الـشـبـكـة الـوطـنـيـة بــطــول 100 كـــم ، اضــافــة الـــى انــشــاء القاعدة البحرية ضمن هذه المرحلة التي قدرت كلفتها بـ 4،4 مليارات يورو .

ولفت الراشدي، الى “انجاز كاسر الامواج الشرقي والغربي بنسبة 100 بالمئة قبل الموعد المـقـرر”، مؤكدا ان “مشروع ميناء الفاو الكبير مهم اقتصاديا ويعد نقلة نـوعـيـة لـربـط الـعـراق بـالـعـالـم مـن ربطه الــشــرق بـالـغـرب، وان تـنـفـيـذه سيغير خارطة النقل البحرية العالمية”.