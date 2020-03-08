افتتاح بناية فرع تنفيذ مشاريع نقل الطاقة الشمالي الجديدة في محافظة نينوى

نينوى _ الصباح الجديد :

افتتح مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية المهندس خالد غزاي ، مبنى فرع تنفيذ المشاريع الجديد في محافظة نينوى وبحضور معاون المدير العام لشؤون المشاريع المهندس صالح عبدالله ومدير قسم الاعلام محمد خالد وعدد من القنوات الفضائية.

واطلع المدير العام مع المهندس عطية حسن مدير الفرع وعدد من رؤساء الأقسام والمنتسبين على المشاريع قيد الانجاز ومناقشة تنفيذ مشاريع ٢٠٢٠ للشركة ، بعدها التقى بعدد من المنتسبين واستمع الى مشكلاتهم وأمر بتذليلها وايجاد الحلول لها على الفور ، بعدها تجول المدير العام في اروقة البناية المشيدة حديثاً ، وبارك للعاملين موقعهم الجديد ، مؤكدا على تقديم كل الدعم المطلوب وتوفير احتياجاتهم كونهم من الملاكات الكفوءة والتي عملت بأصعب الظروف اعادة المشاريع المدمرة وتطوير واضافة مشاريع جديدة في واقع منظومة الطاقة .

بعدها زار المدير العام مشروع انشاء محطة برطلة الثانوية ١٣٢ ك.ف ضمن قرض (GE) في ناحية برطلة وأطلع على نسبة الانجاز المتحقق ووجه بضرورة الاسراع بوتيرة العمل لغرض ادخالها العمل في اقرب وقت ممكن حيث تكمن اهمية المحطة في زيادة استقرارية المنظومة الكهربائية اضافة الى فك الاختناقات الحاصلة على الشبكة في مناطق سهل نينوى وتغذية محطات (بعشيقة،الزيتون، برطلة الشرقية، برطلة القديمة) جهد ٣٣ك.ف .

بعدها زار المدير العام محطة يارمجة الثانوية ١٣٢ ك.ف واطلع على سير العمل فيها والتقى ملاك المحطة واستمع من المراقبين على سير العمل في المحطة واستمع الى احتياجاتهم وأمر بتذليلها ، كما زار مشروع انشاء محطة جنوبي الموصل الجديدة ١٣٢ ك.ف ضمن قرض (GE) الامريكي والتي ستخفف الاحمال عن عدد كبير من مشاريع واحياء الجانب الايمن مثل مناطق ( سايلو الموصل والمنتجات النفطية وموصل الجديدة والصناعة القديمة) واطلع على سير العمل واستمع الى جميع الاحتياجات ومتطلبات العمل وامر بتذليلها .

كما ذكر المدير العام “ افتتحنا فرع تنفيذ المشاريع احدى تشكيلات شركتنا والتي انشئت حديثاً والتي تعد من ركائز شركتنا لتنفيذ المشاريع الجديدة ، ان الزيادة في الكثافة السكانية حتم علينا اضافة مشاريع ومحطات جديدة ونعمل جاهدين لتذليلها في سبيل تطوير عمل شركتنا والارتقاء بواقع منظومة الطاقة الى افضل المستويات ، كما زرنا محطات برطلة وجنوب الموصل قيد الإنشاء والتي تعد من المحطات المهمة والحيوية فبعد اكمالها وادخالها العمل ستخفف الاحمال عن منظومة الطاقة في تلك المناطق وتمنع حالات الاطفاء وتدعم استقرار الطاقة .