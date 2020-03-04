اجتماع الدوحة يناقش غداً مباراة الوطني امام هونغ كونغ وتطبيع «المؤقتة»

اليوم مباراتان في الجولة الرابعة لدوري الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اصدر اتحاد الكرة المركزي تقريره الإسبوعي، وتضمن ما يلي: «أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أن الله نعماً يعظكم به أن الله كان سميعاً بصيراً»صدق الله العلي العظيم.

أستمر التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم حول مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب هونغ كونغ المفترض أقامتها في هونغ كونغ بتاريخ 31/3/2020 ضمن التصفيات المزدوجة حيث أجبنا على تساؤلات الفيفا بما يتعلق بتداعيات ظهور فايروس كورونا هناك وإجراءات السلطات العراقية المختصة للوقاية من هذا الوباء وأوضحنا بأن منتخبنا الوطني يضم محترفين في العديد من الدول ومنها دول أوربية والتي قد تقوم بأتخاذ إجراءات صحية عند عودتهم إلى أنديتهم بعد تلك المباراة وكانت إجابة الاتحاد الدولي بأن الفيفا والاتحاد الأسيوي لكرة القدم سيناقشان في الاجتماع المقرر في الدوحة يوم 6 اذار الجاري وسيمثلنا فيه المدير الاداري للمنتخب باسل كوركيس الوضع الناتج عن الفايروس وسنعلمكم بالمستجدات لاحقاً وسيقوم الاتحاد من جانبه بأتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه المباراة وفقاً لمكانها الحالي وسنتعامل مع الحالة بضوء المستجدات التي ستصلنا من الاتحادين الدولي والأسيوي.

يوم غد الجمعة الموافق 6 اذار 2020 ستقوم لجنة من الاتحاد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة بمقابلة المرشحين لتشكيل لجنة التطبيع المؤقتة لإدارة الاتحاد لمدة ستة أشهر كي تقوم بالمهام الموكلة اليها من قبل الاتحاد الدولي وحين ذاك تنتهي المهمة التي أوكلت للسيد احمد عباس ابراهيم من قبل الفيفا لإدارة شؤون الاتحاد وندعو الله أن يوفق من يقع عليهم الاختيار لأنجاز هذه المهمة بيسر ونأمل تعاون الجميع معهم لتسهيل المهام الموكلة اليهم وهي مهام عديدة تتطلب تظافر الجهود وتقديم العون كل من موقعه والله المستعان.

أن موضوع الإشراف على مباريات الدوري هي واجب يقوم به بعض الإخوة ممن تأهلوا لهذه المهمة من خلال دورات وممارسات وهناك مجموعة ممن يمتلكون هذه المواصفات ولهم الحق في أن تقوم لجنة المسابقات بتسميتهم لهذا الواجب وفق جدول يعتمد بالأساس على العدالة في التوزيع وملاحظة أهمية المباراة وبعد ذلك مكان تواجد المشرف والمباراة التي يفترض أن ينسب لواجب الإشراف عليها وعلى هذا الأساس فقد أوصينا لجنة وقسم المسابقات بمراعاة تلك الأسس في تسمية المشرفين كي نؤمن الأهداف المطلوبة في هذه المهمة بالعدالة التي ترضي الله سبحانه وتعالى قدر الإمكان وارجوا أن يتفهم الإخوة جميعاً هذا بايجابية وبتعاون بعيداً عن التوسط والاتصالات الهاتفية التي لا مبرر لها في هذا الجانب.

تم الاتفاق مع السيد محمد خلف رئيس المكتب الإعلامي في الاتحاد بأيجاز القنوات الفضائية ووسائل الصحافة والإعلام الاخرى بأي خبر او فعالية لاتحتمل التأجيل إلى المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يقام ظهر كل أربعاء حتى وان تطلب ذلك يومياً كي يكون الإعلام قريباً من هذه الاحداث لنقلها بشكل مباشر إلى الجمهور الرياضي العزيز.

التزاماً بتوجيهات وتوصيات خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا وللحفاظ على جماهيرنا العزيزة وقاهم الله وحفظهم وبلادنا العزيزة من كل مكروه تستمر مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم من دون جمهور كما ابلغنا شمول مباريات دوري كرة الصالات للعب من دون جمهور للمدة المقبلة حتى ينجلي الموقف بما هو خير وسلام لبلادنا الحبيبة.

من جانب اخر، وفي الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز، شهدت مباريات امس، فوز النفط على الحدود بهدف محمد داود في الدقيقة 3 لينفرد بصدارة الهدافين وله 5 أهداف.

في حين عاد الصناعات الكهربائية بفوز ثمين من مضيفه أربيل بثلاثة أهداف لهدفين، سجل للفائز اياد خلف من جزاء وأنس مالك وذو الفقار عايد، وتقام اليوم مبارتان في الجولة ذاتها، اذ يلتقي نفط الوسط امام نفط الجنوب في ملعب كربلاء الدولي ويشهد ملعب الشعب الدولي اقامة مباراة الطلبة ونفط ميسان، وتقام يوم غدٍ الجمعة مباراة الشرطة والميناء في ملعب الشعب الدولي، وحصل فريق الجوية على انتظار.. إلى ذلك، خطف أمانة بغداد نقطة ثمينة من تعادله السلبي مع الزوراء.. ورفع الزوراء رصيده للنقطة السابعة، في حين رفع أمانة بغداد رصيده للنقطة الثانية.

وحصد النجف 3 نقاط ثمينة بفوزه على الكهرباء بهدف من دون رد، سجل هدف النجف اللاعب علي صلال في الدقيقة 15.ورفع النجف رصيده إلى سبع نقاط فيما تجمد رصيد الكهرباء عند نقطة واحدة.