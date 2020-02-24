التحالف بقيادة السعودية يحبط هجوما للحوثيين في البحر الأحمر

باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد

الصباح الجديد _ وكالات :

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف بقيادة السعودية قوله إنه أحبط هجوما ”إرهابيا وشيكا“ من الحوثيين بجنوب البحر الأحمر‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬باستخدام ”زورق مفخخ ومسيّر عن بعد“.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأضافت الوكالة أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي صرح بأن ”قوات التحالف البحرية رصدت محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد“.

وأشار المالكي إلى أن الحوثيين قاموا ”بإطلاقه من محافظة الحديدة، وتم إعطاب وتدمير الزورق المفخخ من قبل قوات التحالف البحرية“ لكنه لم يحدد أهدافا للهجوم.

ولم يرد تأكيد بعد من الحوثيين على مسؤوليتهم عن ذلك. ويقاتل الحوثيون التحالف بقيادة السعودية في اليمن منذ 2015 في صراع يعتبر على نطاق واسع حربا بالوكالة بين السعودية وإيران.

وقال المالكي إن محاولة الهجوم تمثل ”تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وكذلك طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية“.

وأضاف أن ”الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الانساني وانتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة“ وذلك في إشارة لاتفاق بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والحوثيين أبرم في ديسمبر كانون الأول 2018.

وعادت وتيرة العنف للتصاعد في يناير كانون الثاني بما أنهى ما يزيد عن ثلاثة أشهر من الهدوء غير المسبوق في الصراع الدائر منذ خمس سنوات إثر محادثات غير رسمية لوقف إطلاق النار بين السعودية والحوثيين.

وقال سكان لرويترز إن مقاتلات تابعة للتحالف نفذت عدة ضربات جوية على العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين يوم الأحد أصابت القصر الرئاسي ومواقع عسكرية أخرى.

وقال المالكي في وقت لاحق إن العملية في صنعاء دمرت مواقع للحوثيين تستخدم لتخزين صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وأضاف السكان أن تلك الضربات هي الأولى في العاصمة اليمنية منذ أشهر وجاءت في أعقاب هجمات بصواريخ باليستية من القوات الحوثية على مدن سعودية يوم الجمعة لدى استعداد المملكة لتجمع لوزراء مالية مجموعة العشرين في الرياض.

وتدخل التحالف بقيادة السعودية، المدعوم من الغرب، في اليمن لمحاولة إعادة السلطة للحكومة المعترف بها دوليا بعد أن أجبرها الحوثيون على الخروج من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014. ويسيطر الحوثيون حاليا على أغلب المراكز الحضرية الكبرى في اليمن.