على بغداد تعويض جميع خسائر حرب تحرير العراق إذا اصرت على إخراج قواتنا

دبلوماسية اميركية:

بغداد – الصباح الجديد:

نفت القائم بأعمال السفارة الأمريكية في عمان امس الاربعاء احتمالية استضافة الاردن للقوات الامريكية بعد قرار البرلمان العراقي اخراجها من البلاد، فيما شددت أن على الحكومة العراقية تعويض خسائر الجيش الامريكي خلال حرب “تحرير العراق” إذا ما اصرت على إخراج القوات.

وقالت كارين ساساهارا، في تصريحات للصحفيين اليوم، “ننفي أن أي مفاوضة جرت بين الولايات المتحدة والأردن لاستضافة هذه القوات”، مبينة أن “التواجد الأمريكي في العراق لم يأت بقرار البرلمان العراقي حتى ينتهي بقرار آخر.

وأكدت ساساهارا أن “تواجدنا في العراق جاء بحكم ضرورة الحفاظ على أمن العراق وأمن المنطقة كلها”، معتبرة أن “خروج هذه القوات سيضر العراقيين أكثر ويجعل العراق ساحة للأجندة الإيرانية”.

وتابعت قائلة إن “الجنود الأمريكان في العراق يعتبرون ضمانا لاستمرار الديمقراطية فيه وحال خروجهم سيكون هذا البلد على أعتاب التفكك والخراب كما حدث سابقا في سوريا فضلا عن تجميد ممتلكاته في الولايات المتحـدة”.



وأوضحت القائم بأعمال السفارة الأمريكية: «إذا اصرت بغداد على إخراج قواتنا فيتعين عليها تعويض جميع الخسائر التي تكبدها الجيش الأمريكي خلال حرب تحرير العراق وإنقاذ هذا البلد من براثن الخلافة الإسلامية» في اشارة الى تنظيم داعش.

وكان مجلس النواب العراقي، قدر قرر في 5 كانون الثاني 2020، إلزام الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي في العراق، وإنهاء مساعدة التحالف الدولي في محاربة داعش.