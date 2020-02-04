1917 يكتسح جوائز البافتا

حاز فيلم المخرج سام منديز “1917” على نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، الذي أقيم على قاعة “ألبرت الملكية” في لندن ، فقد نال الفيلم سبع جوائز من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج.

كما فاز بجائزة الفيلم البريطاني الأبرز وجائزة أفضل صوت وأفضل تصميم إنتاجي وأفضل تصوير سينمائي كما فاز بفئات المؤثرات البصرية الخاصة.

خوان فينيكس يفوز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الجوكر، ويحتج على تهميش الممثلين الملونين

الممثل خوان فينيكس، حصل على جائزة “أفضل ممثل” عن دوره في فيلم “جوكر” (إخراج تود فيليبس) الذي جسد فيه شخصية شاب انطوائي يتحوّل إلى مجرم واثق بنفسه. علماً بأنّ الفيلم حاز ثلاث جوائز في المجمل.

واستغل خوان وجوده على المنصّة لتسليط الضوء على الافتقار “المؤلم” للتنوّع خلال موسم جوائز هذا العام ، وقال “أشعر أيضاً بالضيق ــ فنحن نبعث رسالة واضحة جداً للأشخاص الملوّنين بأنّهم غير مرحّب به هنا”. وتابع: “لا أعتقد أن أي شخص يريد الحصول على معاملة تفضيلية… الناس يريدون فقط أن يتم الاعتراف بهم وتقديرهم واحترامهم بناءً على أعمالهم… أشعر بالخزي لأن أقول إنّني جزء من المشكلة، لأنّني لست متأكداً من أنّ مواقع التصوير التي عملت فيها شاملة”.

رينيه زيلويغر تفوز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فلم ” جودي”

من جانبها، حصلت رينيه زيلويغر على جائزة “أفضل ممثلة” عن شخصية جودي غارلاند في شريط “جودي” (إخراج روبرت غولد). جائزة “أفضل ممثلة مساعدة” كانت من نصيب لورا ديرن عن دورها كمحامية طلاق في فيلم “قصة زواج” (إخراج نوا بومباخ) من إنتاج”تفليكس”.

جائزة أفضل ممثل مساعد تذهب لبراد بيت عن دوره في فيلم ” حدث ذات مرة في هوليوود”

أما جائزة “أفضل ممثل مساعد” ففاز بها براد بيت عن مشاركته في فيلم كوينتن تارانتينو “حدث ذات مرة فـي هوليوود”.

“الى سما” للمخرجة وعد الخطيب يفوز بجائزة أفضل فلم وثائقي

حصل الفيلم السوري “إلى سما” للمخرجة وعد الخطيب، جائزة “بافتا” لـ “أفضل فيلم وثائقي”.

سكوسيزي يخرج خالي الوفاض

على الرغم من ترشيحه لنيل عشر جوائز، خرج فيلم “الإيرلندي” لمارتن سكورسيزي (نتفليكس) خاوي الوفاض ولم يفز بأية جائزة.