وزير الخارجية السعودي: خروج القوات الأميركية من المنطقة يجعلها اقل امنا

الصباح الجديد – وكالات:

أعلن وزير الخارجية فيصل بن فرحان، الثلاثاء، معارضة بلاده مغادرة القوات الأمريكية المنطقة، لافتا إلى أن خروج هذه القوات سيجعلها أقل أمنا.

وقال بن فرحان في حوار مع قناة “CNN” الأميركية امس، إن “الوجود الأمريكي في المنطقة لعب دورا مهما في هزيمة داعش وكانت مفتاحا في منع الجماعة الإرهابية من الظهور مجددا”، على حد قوله.

وأضاف: “أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا بأنها حليف موثوق للمملكة وهذا الأمر هو ذاته فيما يتعلق بإدارة ترامب”، مؤكدا بالقول: “نعمل بصورة جيدة مع الرئيس ترامب ووزارة الخارجية (الأمريكية) والبنتاغون وننسق في مسائل الأمن بالمنطقة”.

وأشار بن فرحان في الحوار ايضا إلى أن “السعودية ستستمر بدعوة إيران إلى التصرف بطريقة تدعم الاستقرار في المنطقة”.