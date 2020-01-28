محلل سياسي: امريكا هي من اتت بالطبقة السياسية لحكم العراق وهي الاقدر اليوم على ازالتها

حذر من “هزة اجتماعية” تؤدي لتقسيم البلاد

بغداد – الصباح الجديد:

حذر المحلل السياسي احمد الشريفي، الثلاثاء، من حدوث هزة اجتماعية في العراق قد تؤدي الى تقسيمه الى 3 دول في حال استمرار النهج السياسي الحالي في التعامل مع الازمات التي تمر بها البلاد من خلال الشعارات فقط كمسألة المظاهرات والصراع الامريكي – الايراني الى جانب ملف اخراج القوات الاجنبية من العراق.

واوضح الشريفي “، ان “امريكا هي من اتت بهذه الطبقة السياسية لحكم العراق وهي الاقدر اليوم على ازالتها خصوصاً بعد ابتعادها عن الجمهور العراقي وكذلك فقدان دعم المرجعية والابتعاد عنها ايضاً”، مبيناً بان “تدارك الامور يتطلب تشكيل حكومة مستقلة يرضى عنها المتظاهرون لتعمل بعد ذلك على اجراء الانتخابات المبكرة تستبقها خطوات اهمها حصر السلاح بيد الدولة”. وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد دعا، أمس الاثنين، القوى السياسية إلى التعاون بملف تشكيل الحكومة، والإسراع باختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء، واصفاً ذلك كخطوة لحل أزمة البلد.

وقال الحلبوسي في بيان نقله مكتبه الإعلامي، إن “القوى السياسية مدعوة إلى التعاون بملف تشكيل الحكومة، والإسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي، مبينا أن اختيار حكومة جديدة قوية مدعومة من القوى السياسية – على أن تضع رؤية استراتيجية واضحة لتنفيذ الخطوات الإصلاحية، وتكون قادرة على تلبية المطالب – تأتي كخطوة مهمة لحل الأزمة الراهنة في البلاد”