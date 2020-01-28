خطوات وشروط الحصول على المنح الانتاجية لمشاريع الأفلام السينمائية

طارق البحار

يعدُّ الإنتاج من المراحل المهمة لمشاريع الأفلام، وهو الذي يحدد مستوى جودتها الفنية والتقنية، فضعف الإمكانات المالية يؤثر على الأفلام، وخاصة مشاريع الشباب والمستقلين التي تحتاج إلى الدعم لتخرج إلى النور.. في التقرير التالي أهم العناصر التي يجب أن تتوافر في مشاريع الأفلام للحصول على المنح الإنتاجية.

1 – ملف الفيلم المقدم للجان التحكيم والجهات المانحة هو النواة الأساسية للمشروع النهائي، ويجب أن يتوافر فيه جميع التفاصيل بوضوح ودقة، فكن أمينًا في السرد ومحددًا، وعليك الالتزام بجميع النقاط والبنود في مشروع فيلمك.

2 – يجب أن يتوافق مشروع الفيلم مع شروط وضوابط المؤسسات والهيئات الداعمة للأفلام، وهي شروط متغيرة، فهناك من يدعم فكرة، وهناك من يقدم منحًا لسيناريو متكامل، وأغلبية المؤسسات تقدم الدعم لمشاريع الأفلام في مرحلة الإنتاج وما بعد الإنتاج.

3 – عليك الاهتمام باختيار الفكرة والحبكة المناسبة والسياق الملائم والخط الزمني للفيلم ومتطلباته، والهدف والرسالة التي تريد توصيلها من خلال العمل والقيمة التي تعود على المشاهدين والمجتمع بوجه عام.

4 – لا بدَّ من تسجيل فريق العمل في الملف المقدم، سواء كانوا ممثلين، أو فريق الإنتاج، الذي يشمل السيناريست والمخرج والمصورين والمنتج وغيرهم، فالمؤسسات لا تهتم بالأفكار فقط أو السيناريو، ولكن تهتم بالصورة الكاملة للعمل وأن تكون واضحة للمتقدمين للحصول على الدعم.

5 – حاول إنهاء المراحل الأولى للفيلم قدر ما تستطيع، وهي مرحلة التطوير والتصوير، فهي تعزز من فرصك للحصول على دعم مرحلة الإنتاج وما بعده، وتمكنك أيضًا هذه المراحل الأولية من توضيح فكرتك بتفاصيلها الفنية.

6 – يجب عليك تقديم ميزانية تفصيلية لما تحتاجه لإنهاء فيلمك، وعلى الجهات المانحة الاختيار ما بين تقديم دعم كامل أو جزئي لإحدى مراحل الإنتاج، فهناك مؤسسات تقدم الدعم على مراحل، فيجب عليك معرفة أولوياتك وتقديم بدائل للمشكلات المتوقعة.

7 – اختيار المؤسسة المناسبة لدعم فيلمك من أهم النقاط، فعليك أن تختار بعناية الجهات المانحة لتعزيز فرصك بالفوز، فهناك مؤسسات تدعم مشاريع لموضوعات خاصة، وأخرى تدعم صناعة السينما بشكل عام، ولكل منها عيوب ومميزات.

8 – المنح لا تقدم لفكرة أو سيناريو، ولكن تقدم لمشروع متكامل ولو على ورق، فيجب الاهتمام بتقديم المعالجة الدرامية للأفلام والتسلسل المناسب للأفلام التسجيلية وبيان الهدف والعائد من إنتاجها.

9 – إدراج كيفية التوزيع والتسويق والترويج والعرض في الملف المقدم والميزانية التي يحتاجها، فوصول الأفلام للمتلقين أحد أهداف الجهات المانحة، فالكل يسعى لخروج المشاريع إلى النور لتحقق أهدافها.

10 – يمكن دعم المشروعات من خلال بيع حق العرض أو التوزيع الرقمي لبعض الشركات، ولكن عليك أن تراعي في فيلمك الجمهور المستهدف ومتطلباته، وأيضًا متطلبات السوق المستهدفة.

11 – حاول أن تعقد ورش عمل مع فريق الفيلم لوضع اللمسات النهائية واحتماليات تطوير الأفكار والحبكات، وللوقوف على جميع احتياجات الفريق المالية والفنية.

12 – الاشتراك في المهرجانات المحلية والدولية كهدف لصناع الأفلام يعزز من فرصك في الحصول على تمويل، فبكل مهرجان مسابقات للمنح بخلاف آليات وأهداف منظمات المجتمع المدني والهيئات الداعمة لصناع الأفلام.

سبق أن قدمت “سوليوود” سلسلة كاملة للمبتدئين حول كيفية إيجاد الأفكار المناسبة للأفلام وإعداد المعالجة الدرامية والحبكات والصراع والتصوير والإخراج وغيرها من الموضوعات التي يمكن الرجوع إليها لمن يرغب في معرفة تفاصيل مراحل الإنتاج المختلفة.