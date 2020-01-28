رحيل الفنانة ماجدة وانفراط عقد نجوم الفن الجميل

بوفاة الفنانة ماجدة، يكون عقد فناني الزمن الجميل قد فقد لؤلؤة أخرى من لآلئه ، بعد رحيل فاتن حمامة ، وشادية.

الفنانة ماجدة امتازت بأدوارها الرومانسية والتاريخية الراسخة في ذاكرة الجمهور الذي عاش فترة صعود نجوم هذا الزمن ، ولعل واحدا من أبرز وأهم أدوراها هو فيلم جميلة بوحيرد ، الذي أخرجه كبير المخرجين السينمائيين العرب يوسف شاهين، الذي يحكي فترة نضال الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي، والدور الكبير إضافة الى العديد من الادوار التي لعبتها في افلام مهمة أخرى مثل ، النداهة ، أنف وثلاثة عيون ، زوجة لخمسة رجال، الرجل الذي فقد ظله ، وغيرها من الافلام

ولدت في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية. كان أبوها موظفا في وزارة المواصلات. بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف. كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس. دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، ومن الافلام التي أنتجتها «جميلة» و»هجرة الرسول» وقد مثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة. حصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي، كما حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد. تزوجت عام 1963 من الفنان إيهاب نافع الذي أنجبت منه إبنتها غادة وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية. قامت بدور بارز في جمعية السينمائيات، وعدّت من أبرز الممثلات في السينما العربية، إذ اتسم أداؤها بالتقمص للشخصية، تزوجت من الفنان إيهاب نافع وأنجبت منه ابنتها الفنانة غادة نافع.

توفيت يوم الخميس 16 يناير 2020 في القاهرة عن عمر ناهز 89 عاما. وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة 17 يناير 2020 بمسجد مصطفى محمود في المهندسين. وقررت أسرة الفنانة الراحلة دفن جثمانها في مقابر العائلة بطريق الفيوم في مدينة السادس من أكتوبر.