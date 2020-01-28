المنتجات النفطية تجهز مولدات دوائر الدولة والخاص والنازحين بـ ٨١١ مليون لتر من الكاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، أمس الاثنين، الكميات المجهزة من مادة زيت الغاز الى المولدات السكنية وكذلك مولدات القطاعين الخاص والعام خلال العام الماضي 2019.

وقال وكيل مدير عام الشركة حسين طالب عبود في بيان صحافي، ان مجموع ما جهزته الشركة لتلك الجهات إضافة الى النازحين من منتوج زيت الغاز الى المولدات السكنية ومولدات دوائر الدولة والقطاع الخاص إضافة إلى النازحين بلغ أكثر من (811) مليون لتر.

وأضاف عبود في بيان صحافي، ان «مجموع المولدات في عموم المحافظات يبلغ (٣٠٠) ألف مولدة، في حين بلغ مجموع القدرات لتلك المولدات ما يقارب (٨٠) مليون kva”، مؤكداً «حرص الشركة على الإيفاء بجميع إلتزاماتها مع القطاعين العام والخاص والمولدات السكنية وحسب الضوابط والتعليمات المقررة من الشركة موضحاً اننا وعلى مدار العام المنصرم وضعنا خطة تجهيزية شاملة نقوم على اساسها بتجهيز تلك الجهات بالكميات الشهرية المخصصة لكل جهة لتغطية حاجتها من منوج زين الغاز لديمومة عملها».

واوضح أن «شركتنا وعلى مدار العام الماضي بذلت جهوداً كبيرة في توفير وتجهيز حصص المولدات بأنواعها حرصاً منها على توفيرالطاقة الكهربائية للمواطنين ودوائر الدولة والمعامل والمنشآت والشركات وغيرها من المرافق الأخرى».

من جانبه، قال مدير هيئة التجهيز إحسان غانم، ان «عام 2019 شهد زيادة كبيرة في كمية تجهيز زيت الغاز للجهات المعنية عن العام 2018 الذي بلغ فيه مجموع ماجهزته لتلك الجهات من منتوج زيت الغاز الى المولدات السكنية ومولدات دوائر الدولة والقطاع الخاص إضافة إلى النازحين بأكثر من (702) مليون لتر».