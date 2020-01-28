بمناسبة «البريكست».. بريطانيا تطرح عملة معدنية جديدة

الصباح الجديد ـ وكالات:

كشفت بريطانيا، أمس الاثنين، عن عملة معدنية جديدة قيمتها 50 بنسا صنعت خصيصا بمناسبة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي تحمل عبارة «السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم»، وتاريخ الخروج الموافق 31 كانون الثاني 2020.

وذكرت الحكومة أن نحو 3 ملايين قطعة معدنية ستوزع من المصارف ومكاتب البريد والمتاجر اعتبارا من يوم الجمعة المقبل على أن توزع سبعة ملايين أخرى في وقت لاحق من العام.

وقال وزير المالية ساجد جاويد خلال عرض الدفعة الأولى من العملات «الانفصال عن الاتحاد الأوروبي علامة فارقة في تاريخنا وهذه العملة تؤذن ببداية هذا الفصل الجديد».

وبعد أكثر من 3 سنوات من الجدل المحتدم بشأن طريقة وموعد الانفصال، ستنسحب بريطانيا من التكتل.

والسبت، وقّع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على اتفاق انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي، مشيدا بما وصفه بـ «الفصل الجديد» في تاريخ بريطانيا.

وكان مجلس العموم البريطاني صادق نهائيا، الأربعاء الماضي، على اتفاق «بريكست»، مفسحا المجال أمام الخروج التاريخي للملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ويجب في المرحلة التالية أن تصادق الملكة اليزابيت الثانية على النص الذي يحدد ترتيبات الخروج. وسبق لرئيس الوزراء بوريس جونسون أن تفاوض بشأنه مع بروكسل، وذلك كي يكتسب صفة القانون.

وكان مجلس العموم قد صادق على الاتفاق الذي أبرمه جونسون مع بروكسل العام الماضي، إلا أن مجلس اللوردات طلب هذا الأسبوع إدخال تعديلات عليه، لا سيما فيما يتعلق بحقوق رعايا الاتحاد الأوروبي والأطفال اللاجئين بعد بريكست.

وحيث أن مصادقة لندن على الاتفاق تعد لحظة تاريخية، خاصة أنها تمهد لكي تكون المملكة المتحدة أول دولة تخرج من الاتحاد الأوروبي.

وتعد مصادقة مجلس العموم إنجازا لجونسون الذي تولى رئاسة الحكومة العام الفائت، متعهدا بوضع حد للأزمة السياسية التي أحدثت انقساما في البلاد وشلت حكومتين متعاقبتين.