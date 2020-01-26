افتتاح محطتي الجمهورية والبريد الثانويتين ٣٣ / ١١ ك.ف في البصرة

بحضور مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب

البصرة _ سعدي السند :

افتتح مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب المهندس عبد الكريم عبد الجليل النجار محطتي الجمهورية والبريد الثانويتين ٣٣ / ١١ ك.ف في محافظة البصرة.

وقال النجار خلال مراسيم افتتاح المحطتين أن افتتاح محطة الجمهورية والتي تتغذى من محطة شرق البصرة ١٣٢ / ٣٣ ك.ف “ ذات سعة ٢ × ٣١.٥ M.v.

جاء بعد عمليات الهدم والبناء والنصب والتشغيل حيث تحتوي المحطة على ١٤ مغذيا ، لافتا إلى أن الهدف من تأهيل المحطة المذكورة هو لتخفيف الاحمال واستقرار التيار الكهربائي في مناطق الجمهورية والجنينة والجبيلة وحي الانتصار ودور الضباط .

كما بين النجار خلال افتتاحه محطة البريد الثانوية أن الهدف من إنشاء المحطة هو لتخفيف الاحمال على مغذيات محطات الشهداء والقبلة والمهندسين ، موضحا بأن المحطة التي تبلغ سعتها ٢ × ٣١.٥ تحتوي على ١٤ مغذيا أيضا وتتغذى من محطة باب الزبير ومتنقلات القبلة ١٣٢ / ٣٣ك.ف .

ورافق مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب خلال افتتاحه المحطتين الثانويتين المذكورتين معاون مدير فرع توزيع كهرباء البصرة المهندس سيف علي فاضل وعدد من المهندسين.

انجاز عمل صيانة لخط ٣٣ ك ف شمال البصرة

وأنجزت الملاكات الهندسية والفنية في مركز صيانة كهرباء القرنة التابع لفرع كهرباء شمال البصرة أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب اعمال صيانة ضرورية طارئة لمعالجة المغادرات في خطوط الشبكة الكهربائية ٣٣ك ف . وقال مدير فرع شمال البصرة المهندس مازن قاسم لفتة لقد تمكنت ملاكاتنا في خدمات القرنة وإسناد شعبة الجوينترية من قسم قابلوات الضغط العالي عمل صيانة لخط ٣٣ك ف مصدر محطة القرنة الثانوية ٣٣ / ١١ ك ف ضمن الرقعة الجغرافية لمركز قضاء القرنة شمال البصرة .

واضاف مدير فرع شمال البصرة أن العمل تضمن استبدال جوين ارضي حيث ان المغذيات الخارجة منه هي مغذيات النصير وحي السلام والذرة والخضراء والمجسر ودار الاستراحة وصولا إلى مناطق مركز القضاء .

إنجاز عمل صيانة ضرورية وقائية لمحولات الشبكة

وأنجزت الملاكات الهندسية والفنية في مركز صيانة كهرباء الهارثة التابع لفرع توزيع كهرباء شمال البصرة عمل صيانة ضرورية وقائية لمحولات الشبكة الكهربائية .

وقد اكد المهندس مازن قاسم لفتة مدير الفرع تم العمل على تنفيذ صيانة وقائية ضرورية طارئة لمعالجة المغادرات في محولات الشبكة الكهربائية ضمن الواقع الجغرافي لمغذي الروان ١١ك ف الخارج من محطة الدبون الثانوية ٣٣/١١ك ف حيث تم خلال العمل استبدال قواطع دورة مع استبدال نزالات ١١ ك ف وطقم لنك فيوز واستبدال قابلو ٩٥ ملم من جهة الواطئ وذلك باستعمال معدات ربط المنيوم نحاس وترمنل ، موضحا أن العمل جاء من أجل سلامة المحولات والحفاظ عليها وتوازن الأحمال فيها.

تأهيل وتحسين واقع الشبكة في ابي الخصيب

ولاستقرار التيار الكهربائي في المناطق التي تكثر فيها الحوادث ضمن مركز صيانة ابي الخصيب نتيجة زيادة الأحمال والتجاوزات على الشبكة الكهربائية اوضح مسؤول مركز صيانة ابي الخصيب أسعد أسود : أن توزيع الآحمال وشطر فيدرات الضغط الواطيء للمحولات التي تغذي الدور السكنية في مناطق ( الطريزاوية، العوجة، النزيله، ابو مغيره )، وتضمن العمل 7 محولات سعة ( 400 ك. ف ) وتم خلالها استخراج فيدرات جديدة وتقسيم الآحمال بينها، فضلآ عن تثبيت أعمدة عدد / 2 بدلآ الأعمدة القديمة المتأكلة.

وفي سياق متصل آوضح أن ملاكاتة الهندسية والفنية تمكنت من تخفيف الآحمال عن مغذي شيخ إبراهيم من خلال رفع ( 7 ) محولات كهربائية وتحويلها على مغذي المنتدى وبذلك يصبح عدد محولات مغذي المنتدى 15 محوله ومغذي شيخ إبراهيم 12 محولة ، مضيفآ ان الملاكات الهندسية والفنية في مركز الصيانة المذكور تواصل تنفيذ حملات رفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية ونصب المقاييس وجباية الأموال المستحقة من المواطنين والسعي لإدخال اكثر عدد من المشتركين للقضاء على الضائعات واستمرار عمل المنظومة الكهربائية في قضاء ابي الخصيب .

رفع ( 210 ) حالات تجاوز ونصب ( 24 ) مقياسا

وتمكنت ملاكات شعبة رفع التجاوزات التابعة لفرع توزيع كهرباء البصرة وبالتعاون مع جميع مراكز الصيانة ، خلال الاسبوع الماضي من رفع ( 210 ) حالات تجاوز عن الشبكة الكهربائية ونصب ( 24 ) مقياسا كهربائيا جديدا وجباية جميع الديون المترتبة بذمة المواطنين في عموم المحافظة. واوضح مسؤول مبيعات الطاقة المهندس مزاحم خلف ان التجاوزات التي تم رفعها شملت ( مدرسة طيور الجنة ، مدرسة روضة الرحمن ، روضة جيكور ، مخازن سنتر للتبريد في منطقة كوت ثويني ، شركة الجنوب في منطقة مهيجران ، منازل عدد / 15، صالون حلاقة عدد / 7 ، شركة محسن كاظم، محال تجارية عدد / 54 من دون اشتراك ، مخازن غذائية للجملة عدد / 4 ، مذخر أدوية ، خطوط متجاوزة بالسحب من خط ثان وعدد كبير من المحال التجارية والصناعية الآخرى . وأضاف قامت فرق المبيعات المرافقة لتلك الحملات بنصب ( 24 ) مقياسآ جديدا للمواطنين، وتقديم ( 89 ) إنذارا لأصحاب الشركات والمعارض والمحال لعدم وجود اشتراكات اصولية ، فضلآ عن جباية مبلغ قدره ( 79 ) مليونا و350 الف دينار من السجلات وبذمة تلك الأصناف وادخال (153) مشتركا جديدا على الشبكة الكهربائية ، مشيرًا إلى ان فرع توزيع كهرباء البصرة مستمر في تنفيذ حملاته الواسعة لرفع التجاوزات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين للحد من حالات الهدر والضياع في الطاقة الكهربائية.