وزيرا التخطيط والنقل يبحثان مراحل إنجاز مشروع الفاو الكبير

منح الوزارة جميع الصلاحيات لتنفيذ التعداد العام للسكان

بغداد _ الصباح الجديد :

بحث وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي في ديوان الوزارة مع وزير النقل عبد الله لعيبي والوفد المرفق له مراحل إنجاز مشروع الفاو الكبير وجهود وزارة التخطيط في توفير الظروف المطلوبة لإنجاز المشروع وفقاً للمواصفات العالمية والمراحل الزمنية المحددة له.

وبين الدكتور نوري الدليمي خلال اللقاء المساعي التي مضت وزارة التخطيط في تحقيقها مع الجهات الوطنية والدولية لإنجاز مشروع الفاو الكبير الذي يمثل أبرز الأولويات التي سيتم تنفيذها بموجب الاتفاق العراقي الصيني خلال العام الحالي 2020؛ وذلك لأهمية المشروع القصوى لاقتصاد العراق”، مؤكداً تقديم الوزارة لرؤية متكاملة تتضمن توفير التخصيصات والموارد المطلوبة لإنجاز المشروع خلال ثلاث سنوات. واشار الوزير إلى تقديم الوزارة التسهيلات الممكنة لإجراءات التعاقدات الحكومية مع الشركات المنفذة ، لافتا إلى إسهام المشروع في تحسين الواقعين الاقتصادي والتنموي ، ذلك لما سيوفره من عشرات الالاف من فرص العمل للقدرات العراقية الشابة، فضلاً عن كونه عامل استقرار في المنطقة بصفته ممراً عالمياً، كما ان المشروع سيتضمن إنشاء طرق سريعة، وأخرى سككية بين جنوب وشمال وغربي العراق.

من جهته اعرب وزير النقل عن تقديره لجهود وزارة التخطيط في مشروع الفاو الكبير، والإجراءات التي وجه بها وزير التخطيط خلال اللقاء، مؤكداً أهميتها في توفير متطلبات العمل المطلوبة للتنفيذ، مبيناً بذلك أهمية المشروع استراتيجياً للعراق والمنطقة ، كونه سيكون من بين أكبر 10 موانئ في العالم من حيث المناولات التي ستبلغ نحو مليوني حاوية سنوياً، موضحاً ان المرحلة الأخيرة من المشروع ستضم 46 رصيفاً للحاويات، و16 رصيفاً آخر للبضائع الفل، و20 رصيفاً للبضائع العامة، و6 أرصفة للمشتقات النفطية.

من جهة اخرى أعلن وزير التخطيط موافقة مجلس الوزراء على منح وزارة التخطيط الصلاحيات وسبل الدعم المطلوبة لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في الثلث الأخير من العام الحالي 2020.

وأكد الدكتور نوري الدليمي إطلاع مجلس الوزراء على الجهود المتحققة في إطار الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام وتوجه الوزارة نحو معالجة التحديات التي يمكن مواجهتها في اثناء تنفيذ التعداد بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة.

إلى ذك ثمن رئيس غرفة عمليات التعداد الدكتور ضياء عواد كاظم خلال جلسة مجلس الوزراء مستوى التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وتقديمه الدعم الفني للجهاز المركزي للإحصاء، كما أطلع الدكتور مهدي العلاق مجلس الوزراء من جهته على المدونة الوطنية التي اعدها لدعم ومناصرة التعداد تمهيداً لإقرارها واعتمادها بصيغتها النهائية والتي ستبين أهداف التعداد التنموية البعيدة عن أي مضامين سياسية، فيما نقل سيروان محمد محي الدين رئيس هيئة احصاء إقليم كردستان خلال الجلسة موقف الإقليم الداعم لإجراء التعداد.