القوة الجوية أبرز أندية العقد الماضي في كأس الاتحاد الآسيوي

باسم قاسم يكشف أسباب وداع الزوراء لدوري أبطال القارة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، فريق القوة الجوية كأفضل ناد من خلال استعراض مسيرة إنجازات أندية غربي آسيا في بطولة كأس الاتحاد في العقد الأخير بعد احرازه البطولة ثلاث مرات متتالية.وقال الاتحاد في بيان صحفي، انه «قام باختيار خمسة أندية برزت بشكل لافت في منطقة غربي آسيا خلال العقد المنصرم. كان في مقدمتها القوة الجوية العراقي، تلته أندية الكويت والقادسية الكويتيين والاتحاد السوري والعهد اللبناني».

واشار الى «تسيد فريق القوة الجوية المشهد خلال النصف الثاني من العقد الماضي حيث اعتلى منصة التتويج في ثلاث سنوات على التوالي، وقدم مستويات مميزة جعلته يعزز من حضور الكرة العراقية على الصعيد القاري».وكانت العاصمة القطرية الدوحة شاهدة على التتويج الأول لفريق القوة الجوية عام 2016 عندما تغلب على فريق بنغالور الهندي بهدف حمل إمضاء حمادي أحمد، في حين أهدى زميله عماد محسن اللقب الثاني للفريق بتسجله هدف اللقاء الوحيد في مرمى فريق استقلال دوشنبيه الطاجيكي في نهائي العام 2017.

وعاد المهاجم وقائد الفريق حمادي أحمد ليكون أبرز نجوم المباراة النهائية التي أقيمت عام 2018 في البصرة عندما وقع مع زميله إبراهيم بايش على ثنائية فريقه في شباك فريق ألتين أسير من تركمانستان لتعيش الجماهير العراقية فرحة لا تُنسى باللقب الثالث على التوالي لفريقها.

هذا وكان فريق نادي القوة الجوية متميزا على مدى مشاركته في 3 نسخ متتالية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فقد حاز على الاعجاب والثناء بما قدمه من مستويات فنية عالية أسهمت في تربعه على كرسي الصدارة للبطولات الثلاث وبجدارة تامة.

من جانب اخر، أعلن ظفار العماني ضم المهاجم السوداني بكري عبد القادر، قادما من القوة الجوية العراقي.. ويعتبر عبد القادر لاعبا دوليا، سبق له وأن لعب لصفوف أندية عريقة مثل المريخ والهلال والاهلي شندي في السودان.. وسجل اللاعب 32 هدفا دوليا مع منتخب السودان، منذ عام 2009 حتى 2016.. ويأمل ظفار أن يكون عبد القادر، اللاعب المناسب للفريق، حيث يشارك النادي العماني ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2020 ويامل بتقديم نسخة مميزة من البطولة.

إلى ذلك، اكد مدرب نادي الزوراء بكرة القدم باسم قاسم، ان الفريق لم يستعد جيدا للمباراة.واضاف قاسم في المؤتمر الصحفي الخاص بعد اللقاء «لم نكن مستعدين جيدا لان الدوري متوقف منذ ثلاثة اشهر».. وبين ان «حارس المرمى جلال حسن لا يتحمل الاهداف الاربعة لانهـا جـاءت مـن اخطـاء دفاعيـة».

وتعرض نادي الزوراء العراقي، الاربعاء، الى خسارة ثقيلة امام بونوديكور الاوزبكي ضمن الملحق الاسيوي.وخسر الزوراء بإربعة اهداف مقابل هدف ليفشل في الوصول لدوري ابطال اسيا.وسجل اهداف الفريق الضيف مرتضوف هدفين وفارهدوف وخلمخدوف. في حين سجل الزوراء هدفه الوحيد عبر المدافع عباس قاسم.وسيبقى الشرطة هو ممثل العراق الوحيد في هذه البطولة.