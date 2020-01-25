صفاء هادي مطلوب في روسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

تلقى لاعب نادي الشرطة والمنتخب الوطني صفاء هادي، عرضا من أحد الأندية الروسية، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.وقال مصدر مقرب من اللاعب، إن صفاء تخلف عن بعثة الشرطة في العودة إلى العاصمة بغداد، وبقي في عمان، بعد انتهاء مهمة الفريق في بطولة محمد السادس للأندية الأبطال، مشيرا إلى أنه طلب من الجهاز الفني أكمال تعاقده مع أحد الأندية الروسية. وبين المصدر، أن مدير أعمال صفاء بصدد إكمال الصفقة لانتقال اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية، لافتا إلى أن إدارة الشرطة لم تعارض احتراف اللاعب، وستمنحه البطاقة الدولي حال إتمام الاتفاق بشكل رسمي.وأوضح أن صفاء تلقى عدة عروض احترافية، لكن العرض الروسي يبقى الأفضل، نظرا لأنه من أحد أندية المقدمة في روسيا.

يشار إلى أن صفاء هادي انتقل، بداية الموسم الحالي، من الزوراء إلى الشرطة.