“التلغراف” البريطانية: أمريكا وبريطانيا تخفضان عديد قواتهما في العراق

الصباح الجديد ـ وكالات:

كشفت صحيفة التيلغراف البريطانية عن خطة لتقليص تواجد القوات الغربية ( الامريكية والبريطانية ) في العراق في إطار خطة لنزع فتيل التوترات الإقليمية الأخيرة.

وقالت صحيفة التيلغراف في تقرير أعده كولن فريمان: “بدلاً من الرضوخ للمطالب الإيرانية بانسحاب جميع قوات التحالف، يعمل الدبلوماسيون من أجل التوصل إلى حل وسط يتم بموجبه تقليص تواجد القوات الأجنبية”.

وأضاف “إنهم يأملون أن يلبي ذلك مطالب البرلمان العراقي، الذي صوت قبل أسبوعين على مغادرة القوات الأجنبية بعد مقتل سليماني في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري”.

وتأتي الخطة بحسب الصحيفة “بعد مخاوف القادة العسكريين الغربيين من أن الانسحاب الفوري من شأنه أن يعوق عمليات التطهير الجارية ضد فلول داعش في العراق”.

وأوضح المسؤول الغربي لصحيفة التليغراف: “داخل الكتلة الشيعية، هناك رأيان: الأول مغادرة الولايات المتحدة وقوات التحالف على الفور، لكن البراغماتيين يريدون وجود أصغر للتحالف، حيث تجري المناقشات”.



ويوجد حالياً حوالي 5200 جندي أمريكي في العراق ، بالإضافة إلى حوالي 4000 جندي من دول غربية أخرى ، بما في ذلك حوالي 500 جندي بريطاني.

في حين أن البعض ما زالوا يشاركون في عمليات نشطة ضد فلول داعش، فإن معظمهم يشاركون الآن في تدريب الجيش العراقي.

وأضافت الصحيفة: مع انتهاء الحرب ضد داعش بشكل فعال، من المحتمل أن يغادر بعض الجنود في المستقبل القريب ، وبموجب الترتيبات الجديدة، سيحتل أولئك الباقون قواعد أقل وينهون جميع الواجبات غير الأساسية.