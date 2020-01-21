التربية: لا تأجيل للعام الدراسي والامتحانات في مواعيدها بلا تغيير

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت وزارة التربية امس الثلاثاء، ان العام الدراسي مستمر ولا نية للتأجيل.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريح صحفي: إنه “لا يوجد اي تأجيل للسنة الدراسية الحالية في المحافظات التي شهدت تظاهرات واعتصامات عن الدوام الرسمي”، داعياً “أولياء أمور الطلبة إلى التحاق أبنائهم بالدوام حفاظاً على مستقبلهم التعليمي”.

واضاف فاروق ان “الوزارة حددت مواعيد امتحانات نصف السنة والكورس الأول لجميع المحافظات”، مؤكداً أن “الامتحانات ستجرى في موعدها المحدد من دون أي تغيير”.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق، إنهاء جميع استعداداتها لإجراء امتحانات نصف السنة، بينما أعلنت إلغاء جميع الأوامر التي صدرت بحق التلاميذ والطلبة باعتبارهم راسبين للعام الدراسي 2019 – 2020 في المحافظات التي شهدت تظاهرات في الفترة الأخيرة.