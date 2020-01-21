  • الثلاثاء , 21 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • التربية: لا تأجيل للعام الدراسي والامتحانات في مواعيدها بلا تغيير

التربية: لا تأجيل للعام الدراسي والامتحانات في مواعيدها بلا تغيير

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت وزارة التربية امس الثلاثاء، ان العام الدراسي مستمر ولا نية للتأجيل.
وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريح صحفي: إنه “لا يوجد اي تأجيل للسنة الدراسية الحالية في المحافظات التي شهدت تظاهرات واعتصامات عن الدوام الرسمي”، داعياً “أولياء أمور الطلبة إلى التحاق أبنائهم بالدوام حفاظاً على مستقبلهم التعليمي”.
واضاف فاروق ان “الوزارة حددت مواعيد امتحانات نصف السنة والكورس الأول لجميع المحافظات”، مؤكداً أن “الامتحانات ستجرى في موعدها المحدد من دون أي تغيير”.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق، إنهاء جميع استعداداتها لإجراء امتحانات نصف السنة، بينما أعلنت إلغاء جميع الأوامر التي صدرت بحق التلاميذ والطلبة باعتبارهم راسبين للعام الدراسي 2019 – 2020 في المحافظات التي شهدت تظاهرات في الفترة الأخيرة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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