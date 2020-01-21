الموازنة منجزة منذ كانون اول الماضي والقانون يعيق ارسالها الى البرلمان

المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء:

بغداد – الصباح الجديد:

قال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئیس مجلس الوزراء سعد الحديثي، امس ان الموازنة منجزة منذ كانون الاول من العام الماضي، مشيرا الى ان العائق القانوني المتمثل بان الحكومة باتت لتصريف الاعمال، يمنع مجلس الوزراء من ارسالها الى البرلمان.

واورد في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “الحكومة الحالیة ومنذ قبول مجلس النواب استقالتها تحولت الى تصريف أمور يومیة، لكن مهامها مستمرة ومتواصلة وتؤديها حسب ما يقتضیه الواجب، مشیرا الى ان تلك المهام تعد جزءا من الالتزامات الدستورية التي لا يمكن التخلى عنها كونها تتعلق بسیر الجوانب الادارية والمالیة والاقتصادية والخدمیة للمواطن، باستثناء صلاحیتین لم يعد بالامكان ممارستهما وهما ارسال مشاريع القوانین الى البرلمان، وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولیة”.

واضاف أن “الحكومة لم تتلكأ او تتباطأ او تتردد في ارسال مشروع الموازنة على الاطلاق وانما هي حريصة على القیام بهذا الامر باسرع وقت ممكن لانها تدرك جیدا ان العمل الحكومي يستند الى اقرار الموازنة بجمیع الاحوال..



وفي حال تأخره سیؤثر في قدرات الحكومة وامكاناتها على ما تقوم به من مشاريع ونفقات تشغیلیة واستثمارية”.

وبین الحديثي انه “لو كانت هناك امكانیة من الناحیة القانونیة للقیام بهذه الخطوة لما ترددت الحكومة من ارسال مشروع الموازنة لانها انجزت منذ كانون الاول من العام الماضي“.