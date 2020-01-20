رياض: نؤمن بفاعلية منظمات المجتمع المدني في الارتقاء بالمشاريع الشبابية

«الشباب والرياضة» ترعى فعاليات ملتقى القيادات في اربيل

أربيل ـ محمد حمدي*

اكد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض ان اقامة المؤتمر الدولي الاول لرسم استراتيجية العمل المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمات المجتمع المدني تحت شعار ( تخطيط – تنمية – بناء ) ، هو نقطة تحول حقيقية وخارطة طريق للاهداف الشبابية والمشاريع الكبيرة التي ستشرع الوزارة في تنفيذها بعناوين مختلفة على امتداد مساحة الوطن ، مضيفا انه ولاجل تحقيق هذا الهدف ارتات الوزارة ان توسع من حجم عملها في الشان الشبابي بالتنسيق مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية والحكومة المحلية في اقليم كردستان وجميع الوزارات والهيئات الساندة ومنظمات المجتمع المدني والاعلام وكل ما يمكن له ان يعزز مسيرة التضامن الشبابي لكل هؤلاء، إذ يجب ان يكون لهم دورهم في المشاريع الشبابية لمختلف الاغراض .

وتابع بالقول في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي عقد في فندق شيراتون اربيل ، ان العمل مع المنظمات المدنية خلال المدة الماضية وعلى الرغم من قصرها وصعوبة الظرف، إلا أنها اثبتت لنا وبما لا يدع مجالا للشك نجاح مشاريع العمل في الشان الشبابي، ما يدفعنا الى المواصلة بقوة وعزم على اكمال طريقنا في هذا الميدان الرحب الذي يشاركنا فيه الكثير من المنظمات المدنية التي تسعى في نفس الاتجاه .

الى ذلك تواصلت فعاليات المؤتمر باستعراض انجازات الوزارة في ميدان الخدمات والانشطة الشبابية كما تم عرض ملخص نجاح شاب ، جسدها الاعلامي الاستقصائي علي عذاب بتجربة انسانية جسدت ايجابية التواصل المجتمعي الانساني ، وقدمت منظمة الهجرة الدولية نبذة عن عملها في العراق بمشاريع التنمية الشبابية بمشاركتها مع وزارة الشباب والرياضة .

وتتواصل حاليا فعاليات ورشة العمل لمنظمات المجتمع المدني بمشاركة اساتذة مختصين في استعراض التجارب الدولية والية ترجمتها في العراق.

من جانب اخر، افتتحت في محافظة اربيل ، رسمياً اعمال ملتقى القيادات الشبابية الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة قسم برلمان الشباب وبالتعاون مع أكاديمية كامبردج البريطانية للتدريب، واناب وزير الشباب في الافتتاح مستشار الوزير اوس عمر عبد الله بمشاركة واسعة شملت اكثر من سبعين شابٍا من مختلف محافظات العراق ، لتقديم طروحات واراء تتعلق بمستقبل العمل الشبابي وامكانية رعاية وزارة الشباب والرياضة كمؤسسة قطاعية داعمة لاهم الافكار التي يتم التوافق عليها بمختلف جوانب العمل الشبابي .

ونقل عبد الله تحيات وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض الى المجتمعين ، مؤكدا ان وزارة الشباب تعمل حاليا بجميع الطاقات المتوافرة لتغطية اكثر من جانب حيوي يهم شريحة الشباب الى الحدود القصوى ، إذ رعت الوزارة بوجود وزير الشباب واشرافه المؤتمر الاول لرسم استراتيجية العمل بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المعنية بالشان الشبابي التنموي وخرج المؤتمر بمقررات وتوصيات مهمة جدا اجتهدت وزارة الشباب والرياضة والوزير شخصيا على اشراك السلطة التشريعية ممثلة بنائب رئيس البرلمان ورئيس لجنة الشباب والرياضة وعدد من البرلمانيين فضلا عن المحافظين واساتذة الجامعات وحكومة الاقليم المحلية ، وفي بغداد وعدد من المحافظات.

وتابع بالقول ان استراتيجية عمل الوزارة اليوم لاتحتمل ان تكون الملتقيات انشائية بحثية على الاطلاق ولكن تعتمد قصص النجاح على الارض والية التطبيق مع دعم الحكومة بالقدر المستطاع وما يستطيع الشباب تقديمة من افكار قابلة للتطبيق كمشاريع عمل ولاجل ذلك ينعقد هذا الملتقى.

مضيفا ان بلورة الرؤى والطروحات والتجارب مهمة جدا للخروج بنتائج نتوافق عليها جميعا وندرسها بعناية بدون تحفظ او خطوط حمراء لاننا نؤمن بالشراكة في خيمة وطن نعيش تحت سمائه ونتشرف بخدمته ، مذكرا برسالة وزير الشباب والرياضة الى المجتمعين بان حدود الصلاحيات الحكومية المركزية تصب باتجاه الشباب وعملهم الايجابي الى ابعد الحدود من وحي الايمان بقدراتهم وقابلياتهم على التجديد والمواكبة ليكونوا مفاتيح الحلول المستقبلية لكل الظروف الصعبة التي يعانيها بلدنا اليوم .

واختتمت فعاليات اليوم الاول بتقديم خطط ومشاريع عمل شبابية مستوحاة من تجارب عالمية ناجحة تبادل على طرحها عدد من المشاركين في الملتقى.