الموهوبة ميسم ستار تنضم لمنتخب ناشئات التايكواندو

إعلام شؤون الأقاليم والمحافظات:

أنضمت لاعبة المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات، الموهوبة ميسم ستار، إلى منتخب ناشئات العراق بعد تفوقها في بطولة تصفيات اختيار عناصر المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة التي اقيمت في قاعة نادي وسام المجد الرياضي.

وقال مدرب اللاعبة الموهبة، الدكتور عبد الغفار جباري، ان ميسم تملك مؤهلات فنية عالية في رياضة الفن القتالي، وستكون إضافة إلى منتخب ناشئات العراق الذي سيشارك في العديد من البطولات في المدة المقبلة.

وذكر ان اللاعبة تفوقت في وزنها 44 كغم، لتحصد اعجاب اتحاد التايكواندو المركزي، وتمت دعوتها مباشرة إلى تمثيل المنتخب الوطني لفئة الناشئات.

واوضح ان ميسم، تلقت تدريباتها المنتظمة ضمن المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية وكانت لاعبة مواظبة على الوحدة التدريبية بدعم اسرتها واهتمام مدير المركز الوطني للموهبة الرياضية بالتايكواندو د. خالد محمود وخبرات المدربان المتحدث ولطفي خير الله.