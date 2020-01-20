ليفربول يرد على 3 عقود من التقهقر بالابتعاد 30 نقطة عن مانشستر يونايتد

الفرعون المصري يكسر العقدة امام الشياطين في البرييميرليج

لندن ـ وكالات:

رد ليفريول على ثلاثة عقود من التقهقر، بابتعاده بفارق 30 نقطة عن غريمه التاريخي مانشستر يونايتد بعد الفوز عليه 2-صفر اول أمس في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبعدما اكتفى بمشاهدة يونايتد يتوج بـ13 لقبا منذ انطلاق الدوري الممتاز موسم 1992-1993 وإزاحته عن رأس لائحة أكثر الفرق ألقابا (20 مقابل 18)، أصبح ليفربول الآن، وبفضل هدفي الهولندي فيرجيل فان دايك والمصري محمد صلاح، على مرأى من لقبه الأول منذ 1990 بعد تقدمه بفارق 16 نقاط عن جار «الشياطين الحمر» مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين الذي تعادل السبت مع كريستال بالاس 2-2، وفي جعبته أيضا مباراة مؤجلة.

وما يزيد من حلاوة الهيمنة المطلق لليفربول على مجريات هذا الموسم، أنه، وعلى غرار الفترة التي أمضاها من دون الفوز باللقب، على بعد «ثلاثة عقود» من النقاط عن يونايتد الذي عجز أقله عن تكرار نتيجة لقاء الذهاب حين كان الفريق الوحيد الذي نجح في تجنب الهزيمة أمام «الحمر» هذا الموسم بالتعادل معهم 1-1 في 20 تشرين الأول الماضي.

وبفوزه الثالث عشر تواليا منذ ذلك التعادل ومحافظته على سجله الخالي من الهزائم على أرضه في الدوري الممتاز للمباراة الثانية والخمسين تواليا، فك ليفربول عقدته أمام يونايتد وحقق فوزه الثاني فقط عليه في آخر 12 مواجهة بينهما منذ موسم 2013-2014 الذي شهد فوزه على الأخير ذهابا وإيابا.

كما حرم فريق المدرب الألماني يورغن كلوب غريمه التاريخي الاستفادة من سقوط تشلسي أمام نيوكاسل صفر-1 السبت، لكي يقلص الفارق الذي يفصله عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل الى نقطتين فقط، وبقي رجال النروجي أولي غونار سولسكاير بعيدا بالتالي عن النادي اللندني بفارق 5 نقاط.

وافتقد يونايتد خدمات مهاجمه ماركوس راشفورد الذي أصيب في ظهره في ربع الساعة الأخير من المباراة المعادة الأربعاء ضد ولفرهامبتون (1-صفر) في الدور الثالث لمسابقة الكأس، وسيغيب لأسابيع عدة بحسب ما كشف سولسكاير لشبكة «سكاي سبورتس» قبيل مواجهة ليفربول.. وقال النروجي أنه «لا أتوقع عودته في الأسابيع القليلة المقبلة. ستكون أمام فرصة مع انتصاف الموسم (من 2 حتى 16 شباط)، ولست متأكدا بأننا سنراه قبل ذلك».

بهدفه فقد سجل محمد صلاح في 23 فريقاً من جملة 24 واجهها في الدوري الإنجليزي الممتاز (باستثناء سوانسي سيتي).. محمد صلاح سجل للمرة الأولى أمام مانشستر يونايتد في خامس مواجهة يخوضها أمام الشياطين الحمر.. فيرجيل فان دايك سجل هدفه الأول في شباك مانشستر يونايتد خلال 8 مواجهات خاضها أمامهم.. وليفربول هو أول فريق ينجح في التسجيل في أول 22 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ أرسنال موسم 2002/2001.

وأسدى بيرنلي خدمة لسيتي وحرم ليستر سيتي من أن يصبح على المسافة ذاتها من بطل الموسم الماضي، وذلك بالفوز عليه 2-1.

وكانت الفرصة قائمة أمام ليستر للاستفادة من تعادل سيتي للحاق بحامل اللقب الى المركز الثاني الذي انتزعه منه الأخير بعد خسارة فريق المدرب الإيرلندي برندن رودجرز أمام ضيفه ساوثمبتون (1-2) في المرحلة الماضية.

إلا أن بطل 2016 فشل في تحقيق فوزه الثامن هذا الموسم خارج الديار، ما أبقى سيتي في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط.