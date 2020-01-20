اليابان: إنتاج أوبك قد يعوض اضطراب إمدادات النفط من العراق وليبيا

بغداد – الصباح الجديد

ذكر رئيس جمعية النفط اليابانية تاكاشي تسوكيوكا، اليوم الاثنين، ان ارتفاع إنتاج أوبك قد يعوض اضطراب إمدادات النفط في العراق وليبيا، مما يقلص التأثير على أسواق النفط العالمية.

وقال تسوكيوكا في مؤتمر صحفي “أسعار النفط ربما تتقلب بسبب الحوادث في الآونة الأخيرة، لكن ينبغي ألا نشعر بالقلق كثيرا إزاء توازن العرض والطلب إذ أن بمقدور أوبك تغطية العجز من العراق وليبيا”.

واضاف ان “شركات التكرير اليابانية ربما تشتري نفطا من الحقول المشتركة بين الكويت والسعودية إذ أنها استخدمت هذا النفط في السابق”.

وشرع حقلان نفطيان كبيران بجنوب غرب ليبيا في وقف إنتاجهما يوم الأحد بعد أن أغلقت قوات موالية لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خط أنابيب مما قد يقلص إنتاج البلاد إلى جزء ضئيل من مستواه الطبيعي وفقا لما قالته المؤسسة الوطنية للنفط.

واتفقت الكويت والسعودية الشهر الماضي على إنهاء نزاع استمر خمس سنوات بشأن المنطقة المحايدة المشتركة بينهما في اتفاق سيسمح باستئناف الإنتاج من حقلين نفطيين يمكنهما ضخ ما يصل إلى 0.5% من إنتاج النفط العالمي