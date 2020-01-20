اليوم افتتاح مهرجان السودان للسينما المستقلة

الصباح الجديد – وكالات:

تنطلق اليوم الثلاثاء الدورة السادسة من مهرجان السودان للسينما المستقلة بمشاركة 81 فيلما بين الروائي والوثائقي والطويل والقصير تعرض في تسعة مراكز عرض، تشارك في المهرجان أفلام من مصر وسوريا ولبنان وتونس والمغرب وإيطاليا وألمانيا والنرويج وفنلندا والبرتغال وتركيا وإيران ومقدونيا والبرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا وكينيا.

ويفتتح المهرجان في هذا العام بعرض فيلم (أوفسايد الخرطوم) للمخرجة مروة زين الذي شارك في العديد من المهرجانات العربية والغربية خلال 2019 ولم يعرض بعد في السودان وتنظم المهرجان مؤسسة فيلم فاكتوري التي تأسست في 2010 بهدف تعزيز الثقافة البصرية بشكل عام وإعادة توطين السينما في السودان بشكل خاص.

وقال مؤسس ورئيس المهرجان طلال عفيفي في مؤتمر صحفي”النسخة السادسة من مهرجان السودان للسينما المستقلة تحتفي ببشاير سودان جديد وعودة الندى على زهرة السينما السودانية“.

وأضاف ”هذه النسخة مقدمة امتنانا لكل الأرواح التي تحولت إلى أنجم هادية على طريق السودانيات والسودانيين، لكل الفنانين السودانيين الذين واجهوا الصعاب في أثناء ممارستهم لفنهم وتوثيقهم للحياة في أصعب وأحلك لحظات تاريخنا المعاصر“.

جدير بالذكر ان برنامج المهرجان يشمل محاضرة للسينمائي العراقي قاسم عبد بعنوان (السرد القصصي في الفيلم الوثائقي) وأخرى للإيطالي ريكاردو بريفيه بعنوان (إنتاج الوثائقيات الانثروبولوجية).