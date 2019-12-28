نيوزويك: 11 إلى 14 صاروخاً ضرب قاعدة كي وان في كركوك وإيران في دائرة الاتهام

الصباح الجديد ـ وكالات:

ذكرت صحيفة نيوزويك، في تقرير لها نشرته يوم امس السبت، أن 11 إلى 14 صاروخا ضرب مساء اول أمس الجمعة، قاعدة “كي وان” العسكرية في محافظة كركوك، أسفرت عن مقتل مقاول أميركي واصابة آخرين.

وتشير الصحيفة الأميركية، إلى أن “مسؤولين في الاستخبارات القوا باللوم على جماعات تقول الولايات المتحدة إن إيران تقف وراء دعمها”.

وبحسب الصحيفة، فقد “قتل مقاول أمريكي يعمل لدى وزارة الدفاع وأصيب عدد آخر من الاميركيين بجروح إلى جانب وقوع اصابات في صفوف قوات الامن العراقية بسبب القصف”.

ونقلت نيوزويك، عن مسؤول كبير في البنتاغون، قوله “بعد فترة وجيزة من الهجوم، تم العثور على نظام صاروخ لإطلاق صواريخ كاتيوشا مهجور بالقرب من القاعدة، ضرب ما يقرب من 11 إلى 14 صاروخا، أًصاب احدها منشأة تخزين أشعلت الذخيرة الموجودة في الداخل”.

وبحسب الصحيفة، فـ”لم تحمل البنتاغون بعد المسؤولية الرسمية عن الحادث لأحد، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عنه”.

وكان أسفر هجوم صاروخي في شمال البلاد عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة العديد من العسكريين امس الأول الجمعة، هم أول الضحايا الأمريكيين لسلسلة هجمات مماثلة وقعت مؤخراً، حسب ما أعلن التحالف ضد داعش الذي تقوده الولايات المتحدة.

وبينما لم يحمّل التحالف أي جهة مسؤولية الهجوم، إلا أنه ينذر باحتمال ارتفاع منسوب التوتر بشكل إضافي بين واشنطن وطهران، التي تدعم مجموعات مسلحة موالية لها في العراق وسبق أن اتهمتها الولايات المتحدة بالوقوف وراء هجمات استهدفت مصالحها هناك.