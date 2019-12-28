نائب: عبد الغني الأسدي تنطبق عليه مواصفات الفتح لرئاسة الوزراء

بغداد ـ الصباح الجديد:

عد النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني امس السبت، أن المواصفات التي وضعها تحالفه بخصوص المرشح لرئاسة الوزراء تنطبق على الفريق الركن المتقاعد عبد الغني الأسدي، لكنه أشار إلى عدم استقرار التحالف على مرشح معين حتى الآن.

وقال الكناني في حديث صحفي رداً على سؤال يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن ترشيح الأسدي لمنصب رئيس الوزراء، إن “الأسدي أحد قادة النصر وهو عراقي وطني ومعروف بمقارعته للاحتلال، وإذا تم ترشيحه فستكون لديه مقبولية من قبل الشارع”.

وأضاف، أن تحالف الفتح لديه مواصفات معينة بخصوص المرشحين لرئاسة الحكومة “فبالتالي نعتقد أن هذه المواصفات تنطبق على الأسدي”، مستدركاً بالقول: “لكن حتى الآن لم نستقر على ترشيح شخصية معينة”.



ولفت إلى أن “الأيام القليلة المقبلة ستشهد طرح اسم سوف يجد مقبولية”، متابعاً: “لا بد على رئيس الجمهورية أن يأتي غداً إلى بغداد ويمارس عمله وأن لا يكون سبباً في أزمة جديدة”.

يذكر في هذا الصدد ان تحالف الفتح ضمن كتلة البناء التي سبق لها وان رشحت ثلاث شخصيات لرئاسة الوزراء، هم قصي السهيل ومحمد شياع السوداني واسعد العيداني، من دون ان يكلف أي منها بتشكيل الحكومةن الأمر الذي تسبب بأزمة كبيرة بين البناء ورئيس الجمهورية برهم صالح.