بالأرقام.. أكثر الشعوب سعادة لعام 2019

متابعة الصباح الجديد :

نشرت مؤسسة كالوب الدولية للأبحاث قسماً من استطلاعها السنوي الذي تجريه نهاية كل سنة و المسمى (استطلاع نهاية السنة) وقد شمل الإستطلاع نحو50 دولة موزعة على كل قارات العالم.

وأظهر هذا الجزء من الاستطلاع الذي تم إطلاقه تشابها في مؤشر السعادة الدولي حيث جاءت نتائج هذه السنة مشابهة تقريباً للسنة الماضية حيث أفاد نحو60 بالمئة من سكان العالم المشمولين بالاستطلاع أنهم سعداء في حين أفاد 11 بالمئة أنهم لا يشعرون بالسعادة مقابل 28 بالمئة ممن لا يشعرون بالسعادة أو بالحزن.

و جاءت كولومبيا في المرتبة الأولى من حيث السعادة بصافي مؤشر (88) درجة تليها أندونيسيا (86) ثم الاكوادور (85) فكازخستان (83) و الفلبين (78). و كانت الأردن أقل الشعوب سعادة و بصافي (-38) درجة على المؤشر تليها لبنان (-15) ثم سوريا (-7) فالعراق و هونج كونج و كلاهما حصل على (5) درجات.

أما من حيث التفاؤل مُقاساً بمؤشر التفاؤل السنوي فقد قل تفاؤل شعوب العالم إذ انخفضت نسبة المتفائلين بالسنة المقبلة من 41 بالمئة إلى 37 بالمئة وزادت نسبة المتشائمين من 23 بالمئة إلى 25 بالمئة، وكما هو واضح من الشكلين أدناه:

وجاءت ألبانيا و نيجيريا في مقدمة الشعوب العالم تفاؤلاً وبصافي (61) نقطة تليها البيرو ثم كازخستان ثم كوسوفو، و في حين كان اللبنانيون أكثر شعوب العالم تشاؤماً وبصافي (-71) نقطة تليها هونج كونج ثم الأردن ثم إيطاليا فالبوسنة و الهرسك.

أما العراق فقد جاء شعبه في وسط القائمة وبصافي تفاؤل يساوي (5) فقط . و جاء العراق في الترتيب الرابع كأكثر شعب غير سعيد وسيتم نشر تقرير تفصيلي من قبل المجموعة المستقلة للأبحاث عن نتائج العراق.

تقارن المخططات أدناه مؤشر الأمل والسعادة بين جزء من دول الشرق الأوسط (الأردن، لبنان وسوريا) مع العراق.