ابنة بروس لي تقاضي سلسلة مطاعم لاستعمال صورة والدها

الصباح الجديد – وكالات:

ذكرت صحيفة (ذا بيبر) الصينية الإلكترونية أن شركة تديرها ابنة بروس لي رفعت دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في الصين لاستعمالها صورة نجم الكونج فو الراحل في شعارها من دون تصريح وطلبت تعويضا يتجاوز 210 ملايين يوان (30 مليون دولار) إضافة إلى نحو 13 ألف دولار لتغطية التكاليف القضائية هذا إلى جانب المطالبة برفع صورة والدها من شعار الشركة.

وأفادت صحيفة “ذا بيبر” الصينية الإلكترونية أن شانون لي رفعت الدعوى القضائية أمام محكمة في شنغهاي يوم الأربعاء الماضي ضد سلسلة “ريل كونغ فو” الصينية للوجبات السريعة وطالبت الدعوى القضائية سلسلة المطاعم التي تتخذ من غوانغتشو مقرا لها بإصدار توضيح في غضون 90 يوما ينص على أنه ليس لها صلة بالنجم الراحل بروس لي وفقا لما ذكرته رويترز، يشار إلى أن سلسلة “ريل كونغ فو” التي تأسست عام 1990 ولها فروع في أكثر من 57 مدينة صينية تقدم أطباق الأرز وأصنافا مختلفة من المطبـخ الصينـي، ويحمل شعار الشركة صورة رجل يرتدي سترة صفراء طويلة الأكمام ويشبه إلى حد بعيد نجم أفلام الكونغ فو بروس لـي فـي هيئتـه ووضعيـة “الاستعـداد للهجـوم” التـي اشتهر بها النجـم الراحـل.