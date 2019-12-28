فيلم “الفلوس” لتامر حسني يحقق 14 مليون جنيه

الصباح الجديد – وكالات:

حقق فيلم “الفلوس” للنجم تامر حسني ما يقرب من 14 مليون جنيه على مستوى الوطن العربي، حيث إنه بالتزامن مع عرضه في مصر يُعرض في شتى دول الخليج منها السعودية والكويت والإمارات، فضلا عن عرضه في الأردن والعراق وسوريا ولبنان هذا إضافة إلى بداية عرضه في المملكة المغربية خلال هذا الأسبوع ويحتل فيلم “الفلوس” المرتبة الأولى في أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربي من ضمنهم 105 داخل مصر ليصبح تامر حسني أعلى فنان مصري يحقق إيرادات بالخليج والدول العربية.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت لمليون و700 ألف جنيه في اليوم الأول من عرضه في شباك التذاكر، حيث طرح في جميع دور العرض بجميع أنحاء مصر ومن المتوقع أن تتزايد إيراداته خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب إجازة نصف العام خلال شهر كانون الثاني المقبل.