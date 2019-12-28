مايا دياب وابنتها بإطلالة مخيفة

الصباح الجديد – وكالات:

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب عبر حسابها على “إنستغرام” كما عبر خاصية “ستوري” صورة غريبة لها برفقة ابنتها وبدتا فيها متنكرتين بطريقة لفتت أنظار الكثير من المتابعين وفاجأتا المتابعين بظهورهما بعدما رسمتا على وجهيهما قناعين وصفهما بعض المتابعين بالمخيفين وأضافتا إليه أكسسواراً مصمماً من مجموعة ورود من القماش، وتساءل الكثيرون عن سبب اعتمادها هذه الإطلالة خصوصاً أنها لم توضح ذلك من خلال التعليق علـماً أنـها حقـقت أكثـر مـن 42 ألـف إعجـاب.

يشار إلى أن الفنانة أعلنت في وقت سابق أنها تودع العام 2019 من خلال حفل تحييه في مصر وجاء هذا في بوستر دعائي نشرته على حسابها على التطبيق.

كما لفتت الانتباه من خلال رسالة معايدة وجهتها إلى متابعيها وكتبت فيها: “هذا العيد لا يشبه كل الاعياد ولا يشبه كل سنة ،العيد الذي يعني المحبة والمسامحة والولادة جاء ثقيلا جدا على اللبنانيين وعلى لبنان ” متمنية أن تؤول الأحوال في بلدها إلى التحسن.