تقنيات ثلاثية الأبعاد تحل مشكلة التشرد

متابعة – الصباح الجديد:

نشرت شركة الإسكان غير الربحية ((نيو ستوري)) في أيار الماضي تصاميم لحي كامل مشيد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وقد تتحقق هذه الرؤية قريبًا، إذ كشفت الشركة يوم الأربعاء الماضي عن المنازل الأولى لهذا الحي ويتوقع أن تصبح ركيزة تطوير مجتمع فريد مكون من خمسين منزلًا في المكسيك.

نجحت نيو ستوري في تشييد المنزل بمساحة 47 مترًا مربعًا (غرفتي نوم وحمام) خلال 24 ساعة فقط باستخدام (فولكان 2) الطابعة ثلاثية الأبعاد التي طورتها شركة آيكون المتخصصة في تقنيات البناء ومقرها مدينة أوستن الأميركية، وهي شريكة نيو ستوري في المشروع.

من المؤمل أن تنتقل إلى الحي عائلات فقيرة لا يتجاوز دخلها الشهري 80 دولارًا، علمًا بأن كثيرًا منها تعيشن حاليًا في أكواخ متواضعة لا توفر حماية كافية من تقلبات الجو، وأوضحت ألكسندريا لافكي الشريكة المؤسسة لنيو ستوري في مقابلة مع موقع فاست كومباني، أن أكثر العائلات التي ستنقل إلى الحي المطبوع لم يكن لديها تمديدات صحية في منازلها القديمة.