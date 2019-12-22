خرائط جوجل تغطّي 98 بالمئة من المساحة المأهولة، ماذا عن 2 بالمئة الباقية؟

متابعة – الصباح الجديد:

تعد خرائط جوجل من أشهر المنتجات التقنية فالجميع يستخدمها ويمكنك الوصول إلى هذه الخرائط باستخدام الهاتف أو الحاسب الذكي أو الحواسيب اللوحية أمّا بالنسبة للمنافسة فلا منافس حقيقي لهذه الخرائط فالشركة تعلم تمامًا أهمّية هذه الخرائط للمستخدمين وتعمل على تطويرها باستمرار ولكن هل تساءلتم يومًا حول المدى الذي تغطّيه هذه الخرائط؟ فهل هناك مناطق لم تصل إليها خرائط جوجل؟ أسئلة قد تطرح للمرة الأولى ولكنّها مثيرة للاهتمام واليوم بتنا نعلم بعض الإجابات بعد أن أعلنت جوجل ذلك بشكل رسمي مؤّخرًا.

بعد الكثير من التساؤلات حول المدى الذي تغطيه خرائط جوجل كشفت جوجل عن هذه المعلومات مؤخّرًا وقد غطّت الخرائط الأراضي التي يقطنها 98% من إجمالي السكان وتوفّر لنا هذه الأرقام نظرة شاملة حول خدمة جوجل الأشهر مع وجود أكثر من مليار مستخدم شهريًا، وإضافًة لذلك تبين لنا هذه الأرقام جهود جوجل المستمرة لفهرسة العالم من حولنا بأدق التفاصيل ويبدو أّن الشركة تتميّز بالذكاء في هذه الناحية فهي تعتمد بداية على الصور الواردة من الأقمار الصناعية في عملية الفهرسة والمسح ولكن لم تكتفي بذلك فقط حيث نلاحظ وجود أدوات متنوّعة الهدف منها تزويد الخرائط بالبيانات الجديدة وأكثرها ذكاءً مساهمة المستخدمين بأنفسهم أي كما نعلم جميعًا يمكنك كمستخدم إضافة مكان إقامتك إلى خرائط جوجل ببساطة وبهذه الآلية تكون قد ساهمت بإضافة موقعك الجغرافي إلى الخريطة مما يكسبك ميّزة عن أقرانك من جهة وساهمت في إغناء الخرائط من جهة أخرى.

أمّا بالنسبة للمساحة الباقية فصراحة لا نعلم تمامًا لماذا لم يغطّي جوجل تلك المساحات ولكنّنا نعلم بوجود بعض المناطق التي لم يستطع جوجل الوصول إليها لأسباب مجهولة.