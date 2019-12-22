مطعم للروبوتات في خدمة الزبائن..

متابعة – الصباح الجديد:

افتتحت شركة سوفتبانك روبوتكس حديثًا مقهى ((بيبر بارلر))، يضم ثلاثة أنواع من الروبوتات مع الموظفين البشر لخدمة الزبائن والترفيه عنهم.

وقال ممثل عن الشركة لموقع زي دي نت «هدفنا توفير مساحة يستطيع فيها الناس تجربة التعايش بين البشر والروبوتات والتمتع بتطور الروبوتات واختبار العيش معها، ونريد صنع روبوتات تمتاز بكفاءة عالية وتسهل أداء بعض الوظائف، وتقدم خيارات جديدة للناس وتسعدهم)).

طورت شركة سوفتبانك هذه الروبوتات الثلاثة التي تعمل في مقهى بيبر بارلر، ومنها الروبوت بيبر الذي يشبه البشر جزئيًا معظم أنشطة التفاعل مع الزبائن ويلقي التحية عليهم ويسجل طلباتهم.

وتؤدي روبوتات ناو التي صممتها سوفتبانك أيضًا، رقصات للترفيه عن الزبائن. وعندما يغلق المقهى، ينظف ويز، روبوت التنظيف الذي صممته سوفتبانك الأرضية.