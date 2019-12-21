الوطني يحافظ على مركز الـ 70 في تصنيف الفيفا

بغداد ـ الصباح الجديد:

حافظ منتخبنا الوطني العراقي لكرة القدم على ترتيبه السبعين عالميا والسابع قاريا، بحسب للتصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لشهر كانون أول الجاري.. الذي وقف في مقدمته المنتخب البلجيكي على وبذلك، أنهى منتخب بلجيكا 2019 في صدارة التصنيف العالمي، للعام الثاني على التوالي.

وظل المنتخب الفرنسي، بطل العالم، في المركز الثاني، والبرازيلي في المركز الثالث، بينما صعد المنتخب الإنجليزي مركزا، ليحتل المركز الرابع.. وقفز منتخب أوروجواي للمركز الخامس، بعد صعوده مركزين، فيما أكملت منتخبات كرواتيا والبرتغال وإسبانيا الأرجنتين كولومبيا، على الترتيب، المراكز العشرة الأولى.

وحافظت بعض المنتخبات العربية، مثل تونس والجزائر والمغرب ومصر والسعودية، على تصنيف الشهر الماضي.. وظل المنتخب السنغالي أيضًا في صدارة التصنيف الإفريقي، والمركز الـ20 عالميًا.

وجاء المنتخب التونسي (الأول عربيًا) في المركز الثاني إفريقيًا، والـ27 عالميًا، ثم المنتخب الجزائري الرابع إفريقيًا والـ35 عالميًا، في حين حل المغرب في المركز الخامس إفريقيًا، والـ43 عالميًا، ومصر في المركز السابع إفريقيًا والـ51 عالميًا.

وعلى الصعيد الآسيوي، تقدم المنتخب البحريني مركزًا ليصبح رقم 99 عالميًا، والسابع عشر آسيويًا، في حين حل الأخضر السعودي في المركز الـ67 عالميًا والسادس آسيويًا.

وكان المنتخب القطري هو الأكثر تقدما في التصنيف، هذا العام، حيث ساعده التتويج بلقب القارة الصفراء في الصعود 38 مركزا، ليحتل المركز الـ55 عالميا، والخامس آسيويا، علما بأن المنتخب الياباني تصدر تصنيف آسيا، بعدما احتل المركز الـ28 عالميا.

وجاء ترتيب أول 10 منتخبات عالميًا، كالتالي: بلجيكا، فرنسا، البرازيل، إنجلترا، أوروجواي، كرواتيا، البرتغال، إسبانيا، الأرجنتين، كولومبيا.. وأول 10 منتخبات في آسيا: اليابان، ثم إيران ثم كوريا الجنوبية وأستراليا وقطر فالسعوية والعراق والإمارات والصين وسوريا.