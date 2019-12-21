5 لاعبين من الجوية يلتحقون بالأولمبي في معسكر الإمارات

الإصابة تبعد مهاجم سوانزي سيتي عن نهائيات آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

التحق خمسة لاعبين من صفوف فريق القوة الجوية بمعسكر المنتخب الأولمبي المعسكر حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة تحضيرا لبطولة أسيا.

وقال المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي عباس عبيد في تصريحات صحفية أن لاعبي القوة الجوية الخمسة حسين جبار ومصطفى محمد معن ومحمد قاسم نصيف وميثم جبار وحسن رائد، التحقوا بمعسكر الأولمبي الحالي في دولة الإمارات تحضيرا لبطولة أسيا دون 23 سنة والتي ستقام مطلع العام المقبل في تايلند.

وبين أن التحاق اللاعبين الخمسة سيصب بمصلحة المنتخب الاولمبي الذي يحتاج إلى هؤلاء اللاعبين وما يملكون من خبرة جراء مشاركة فريقهم في البطولة العربية للأندية والتي غادرها الأزرق الجوي بركلات الترجيح أمام المولودية الجزائري.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يسعى لإكمال صفوف الفريق قبل التوجه إلى تايلند حيث تنتظرنا مباريات مهمة في المجموعة، لافتا أن المنتخب الأولمبي تأهل في الدوري الماضية لأولمبياد ريو وهو مطالب بتكرار هذا التأهل من خلال بطولة أسيا المقبلة وخطف أحدى بطاقات المرور لأولمبياد طوكيو 2020.

يشار إلى أن مجموعة العراق تضم منتخبات استراليا وتايلند والبحرين.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر رياضي مطلع، بأن مدرب منتخبنا الاولمبي عبد الغني شهد، طالب بحل مشكلة لاعبين اثنين من المنتخب.وقال مصدر في بعثة المنتخب الاولمبي لـ»الغد برس» ان «عدم تواجد اللاعبين محمد علي عبود وأحمد جلال جاء بسبب مشكلة ادارية».

وبين ان «شهد طالب بحل الامر بالقريب العاجل من قبل الجهاز الفني بسبب الحاجة لهما في النهائيات الآسيوية».يذكر ان المدرب شهد يجب عليه إعلان القائمة النهائية للنهائيات الآسيوية يوم الخميس المقبل.

إلى ذلك، تعرض مهاجم نادي سوانزي سيتي، العراقي علي لحمادي، للإصابة خلال احدى مباريات فريقه في لدوري الإنجليزي.. وتعرض حمادي لإصابة ستبعده عن الملاعب لأسابيع، وبالتالي لن يتواجد مع المنتخب الأولمبي بكاس اسيا تحت 23 عاماً في تايلند.

وسيتوجه المنتخب الاولمبي الى تايلند في الـ29 من شهر كانون الاول الجاري، اي قبل 9 ايام من انطلاق البطولة، من اجل الاعتياد على اجواء البطولة.

يذكر أن قرعة بطولة اسيا للمنتخبات الاولمبية وضعت منتخبنا الى جانب منتخبات «استراليا – تايلند – البحرين» على ان تفتتح منافسات البطولة في الثامن من شهر كانون الثاني المقبل.