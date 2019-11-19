وزير التجارة : اتخذنا مجموعة قرارات لدعم الفلاحين والمزارعين وإنجاح الموسم التسويقي

تصدير الشعير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي

بغداد – الصباح الجديد :

اعلن وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني، مجموعة من القرارات لدعم الفلاحين والمزارعين وانجاح الموسم التسويقي لمحصول الشلب الذي انطلق في العاشر من الشهر الجاري في عدة محافظات. في حين أعلنت وزارة الزراعة، عن البدء بتصدير الشعير إلى خارج البلاد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، مبينة أن انتاج محصول الشعير لهذا العام بلغ اكثر من نصف انتاج العام الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان نقله الناطق الرسمي للوزارة، ان”اللجنة العليا المشرفة على تسويق محصول الشلب عقدت اجتماعها برئاسة الدكتور محمد هاشم العاني وزير التجارة وبحضور رئيس الجمعيات الفلاحية في العراق ونائب محافظ النجف وناقشت عدة مواضيع ابرزها ايجاد وسائل دعم للفلاحين والمزارعين من خلال تغيير عدد من الفقرات التي تضمنتها الخطة التسويقية للموسم الزراعي الحالي وتخفيض سعر الاكياس التي يتحملها الفلاحون بنسبة النصف والتي كانت معتمدة في المواسم السابقة، كذلك المصادقة على ادراج سايلو الصويرة ضمن خطة تسويق محصول الشلب ليكون موقعاً لتسلم المحصول خلال الموسم الحالي”.

واكد الوزير العاني خلال الاجتماع، على”ضرورة ايجاد وسائل دعم للفلاحين والمزارعين تتناسب مع الجهود الكبيرة التي تبذل من اجل انجاح الموسم التسويقي وزيادة الكميات المسوقة التي ستصل مرحلة الضعف عن العام الماضي وهذا يتطلب اعادة النظر بالعديد من الفقرات التي تضمنتها الخطة التسويقية والمتعلق منها بقبول الحبوب الحمراء الحويزاوي لغاية ‎%‎8 من دون خصم في حين تقبل بخصم ‎%‎1لكل ‎%‎1 زيادة ولغاية ‎%‎12”.

واضاف، أن”اللجنة العليا صادقت ايضا على الغاء الفقرة (خامسا) من الضوابط العامة في خطة التسويق لعام 2019 التي كان بموجبها عدم وضع اكياس معبأة بالحاصل على طاقة السيارة المسوقة للشلب الفل لغرض زيادة الحمولة وكان يرفض تسلمها “.

واشار الى، ان”اللجنة اطلعت على تقرير قسم السيطرة النوعية في فرع النجف الاشرف والمتضمن الموافقة على الزام فاحصي المختبر بتحديد نسبة الحبوب الحمراء وحسب ماجاء في المواصفة التسويقية المعتمدة لمحصول الشلب والتزام فاحص المختبر بالحد الاعلى المسموح لنسبة الحبوب الحمراء غير (الحويزاوي)وهي ‎%‎25 في الانموذج بعد جرش عينة التحليل”.

وكان نائب محافظ النجف، قد دعا الى”امكانية قيام اللجنة العليا المشرفة على تسويق الشلب الى اتخاذ قرارات تخدم المزارعين والفلاحين من خلال رؤية جديدة تتفق مع الظروف التي يشهدها العراق والجهود التي بذلت من الفلاحين لزيادة الكميات المسوقة هذا الموسم.

من جانب اخر أعلنت وزارة الزراعة، عن البدء بتصدير الشعير إلى خارج العراق بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، مبينة أن انتاج محصول الشعير لهذا العام بلغ اكثر من نصف انتاج العام الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في تصريح له إن “الخطة الزراعية للعام الحالي تم فيها توسيع زراعة محصولي الحنطة والشعير نظراً لتوفر المياه وقد بلغ انتاجنا لمحصول الشعير بحدود مليون طن في حين كان انتاج العام الماضي 27 ألف طن”.

واضاف النايف، أن “حاجة العراق من محصول الشعير يقدر بنصف مليون طن وبالتالي تم تحقيق الاكتفاء ذاتياً من هذا المحصول”، مشيراً إلى ان “النصف المليون الفائض تم عرضه للتصدير”.

واوضح ان “محصول الحنطة هو أيضاً قد حقق اكثر من ما تحتاجه البلاد من المحصول والمتوقع ان يكون العراق في العام المقبل مصدراً لهذا المحصول”, مبينـاً ان “الوزارة قد وفرت مئات الملاييـن من الدولارات للخزينة الاتحاديـة من خلال تنفيذ الخطة الزراعيـة ودعم الفلاح لزيادة انتاجه مـن المحاصيل الاستراتيجيـة”.