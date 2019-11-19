تقرير اممي : 4.1 مليون نازح مازالوا بحاجة للمساعدات الانسانية في العراق

50بالمائة منهم يتركزون في محافظتي الانبار ونينوى

متابعة – الصباح الجديد :

أفاد تقرير اممي، أن من بين 6 ملايين شخص نزحوا خلال الصراع ضد داعش بين اعوام 2014 الى عام 2017 فان هناك 4.1 مليون شخص بحاجة الى شكل من اشكال المساعدات الانسانية في العراق.

وذكر التقرير الذي اعده مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة : أن ” 50 بالمائة منهم يتركزون في محافظتي الانبار ونينوى من بين المحتاجين بشدة فيما مايزال1.5 مليون شخص نازحين داخلين 70 بالمائة منهم نزحوا منذ اكثر من ثلاث سنوات “.

واضاف أن “ نحو514 الف شخص عادوا من النزوح عبر 286 موقعًا في ثماني محافظات في مناطق شديدة الخطورة وهناك 23 بالمائة منهم الى بحاجة مساعدات انسانية ملحة في الموصل وتلعفر في نينوى والفلوجة في الأنبار”.

وتابع أن ” النازحين تعرضوا داخل وخارج المخيمات والعائدين إلى انهيار جزئي أو كامل لمستويات المعيشة وتعطيل الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية ، واستنفاد قدراتهم على التأقلم واللجوء ، وما زالت الاحتياجات الأكثر حدة موجودة في المحافظات التي شهدت صراعاً مباشراً ، مثل الأنبار ونينوى وكركوك وصلاح الدين ، وفي المحافظات التي استقبلت أعداداً كبيرة من النازحين ، مثل مدينة دهوك”. واشار التقرير الى أن “ الوضع في العراق غير مستقر بسبب المخاوف الإنسانية الواسعة النطاق. سنوات من الصراعات التي اقتلعت الملايين من الناس ، وتآكل التماسك الاجتماعي ، وتعطلت الوصول إلى الخدمات الأساسية ، ودمرت سبل العيش وأدت إلى زيادة مخاطر الحماية. مع ضعف الحكم المركزي والتقدم المحدود نحو الانتعاش والتنمية ، أصبح الوضع طويلاً وما يزال ملايين الناس في جميع أنحاء العراق بحاجة إلى المساعدة الإنسانية”.