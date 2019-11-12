العقابي: ادارة المناصب بالوكالة لا توفر اي استقرار اداري وتشكل مدخلا للفساد

بغداد – الصباح الجديد:

اكد النائب حسين العقابي، اليوم الاثنين، على ان ادارة المناصب بالوكالة لاتوفر اي استقرار اداري وتشكل مدخلا للفساد، محذرا من خطورة اناطة ملف الدرجات الخاصة بهذه الحكومة لعدم اهليتها في هذه المرحلة.

وقال النائب حسين العقابي في مؤتمر صحفي وحضرته “الغد برس”، ان “تصاعد الاحتجاجات الشعبية والمطالب بالاصلاح ومع انتهاء الموعد الذي حدده مجلس النواب لانهاء ادارة المناصب بالوكالة وحسم ملف الدرجات الخاصة في ٢٤ تشرين الاول”، مبينا ان “ادارة المناصب بالوكالة لاتوفر اي استقرار اداري وتشكل مدخلا للفساد واحتكار فئات معينة للمناصب العليا في الدولة”.

واضاف العقابي انه “من خلال تقيمنا للعمل الحكومي خلال السنة الاولى من عمر الحكومة ومتابعة مستوى تنفيذ برنامجها الحكومي والوزاري ووجود عدد من الوزراء غير الاكفاء والتخبط الواضح في عمل الحكومة واصراراها على منهج المحاصصة”، محذرا من “خطورة اناطة ملف الدرجات الخاصة بهذه الحكومة لعدم اهليتها في هذه المرحلة ووجود ملاحظات جوهرية في تعيين بعض الدرجات الخاصة وفقا لمبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية”. واكد العقابي “نقترح تاجيل حسم ملف الدرجات الخاصة لعدم اهلية الحكومة الحالية او احالة الملف برمته الى الحكومة الى الحكومة الجديدة التي ندعو الى تشكيلها بعد انهاء عمل هذه الحكومة وحجب الثقة عنها واجراء انتخابات مبكرة وذلك لقطع الطرق امام حيتان الفساد والمحاصصة ومنع استحواذ وهيمنة الاحزاب السياسية الراعية لهذه الحكومة على تلك الدرجات”.