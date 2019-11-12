لجنة التعديلات الدستورية تفتح المجال امام الشعب لابداء الرأي حول التعديل الدستوري

بغداد – الصباح الجديد:

فتحت لجنة التعديلات الدستورية، امس الاثنين، المجال امام الشعب لابداء الرأي حول التعديل الدستوري.

وقال رئيس لجنة التعديلات الدستورية فالح الساري في مؤتمر صحفي بصحبة أعضاء اللجنة، تابعته الصباح الجديد، ان “اللجنة ستفتح المجال امام جميع الشرائح المجتمعية لابداء ارائهم حول التعديل الدستوري، مؤكدا أن اجتماعات اللجنة ستبقى مفتوحة لحين اكمال كل التعديلات الدستورية ” .

وبين أن الامم المتحدة شاركت بالاجتماعات وستكون فاعلة ومتفاعلة مع اللجنة “، مضيفا أن هنالك اجتماع مع خبراء دستوريين اممين سيصلون نهاية الاسبوع للعراق “.