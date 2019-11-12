النصر يؤكد مضيه باستجواب عبد المهدي ويتهم جهات سياسية بابتزاز الحكومة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تحدث ائتلاف النصر امس الاثنين، عن عملية ابتزاز لتحقيق مكاسب، مؤكدا مضيه باستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وذكر بيان للائتلاف تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “ائتلاف النصر عقد اجتماعا برئاسة حيدر العبادي لمناقشة الاوضاع التي تشهدها البلاد والحراك الجماهيري ومطالب المتظاهرين”.

وأوضح أن “الاجتماع ناقش مباحثات الكتل السياسية والتأكيد على مبادرة النصر التي طرحها حيدر العبادي في بداية الشهر الماضي وابدى الائتلاف تخوفه من حصول مزيدا من الانهيارات بسبب سياسات الحكومة”.وجدد ائتلاف النصر تأكيده على “المضي باستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في مجلس النواب واهمية تحديد موعد للاستجواب”.

وانتقد الائتلاف “غياب الرؤية الحكومية الفاقدة للحلول بل ان بعض خطوات الحكومة وخطاباتها هي من تعقد الاوضاع”.

ورفض “استخدام القوة التي اوقعت العديد من الضحايا وسياسة قمع الحريات والاعتقالات والخطف وكذلك معرفة المتسببين بالقتل الذي جرى بواسطة القناصين واستخدام النار المباشر”.

كما انتقد ائتلاف النصر، “عملية الابتزاز للحكومة واستغلال الاوضاع الحالية لتمرير ما يريدونه والحصول على مكاسب”.

وأشار إلى أن “المجتمع الدولي يريد مساعدة العراق وما تقوم به الحكومة الحالية يعطي نظرة سلبية عن البلد حيث قامت الحكومة السابقة باجراءات كبيرة لعودة العراق للمجتمع الدولي”.