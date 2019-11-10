النزاهة: صدور أمر استقدامٍ بحق رئيس هيئة استثمار كربلاء السابق

بغداد – الصباح الجديد

اصدرت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، أمر استقدام بحقّ رئيس هيئة استثمار كربلاء السابق وعددٍ من أعضاء مجلس الاستثمار السابقين فيها، استنادا إلى أحكام المادّة 330 من قانون العقوبات العراقيّ.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيّة التي حقّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، ذكرت في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “محكمة التحقيق المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة بكربلاء اصدرت أمر استقدامٍ بحقّ رئيس هيأة استثمار كربلاء وعددٍ من أعضاء مجلس الاستثمار السابقين فيها، استنادا إلى مقتضيات المادّة الحكميّـة”.

واضاف البيان، ان “أمر الاستقدام الصادر عن محكمة التحقيق المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة جاء بناء على تحقيقات الهيأة في قضيّة المُخالفات المُرتكبة بمنح إجازة استثمارٍ خاصّةٍ بمشروع فندق بأكثر من (28) مليون دولارٍ”.

يشار إلى أنّ الهيئة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحق نُوّابٍ ومسؤولين محليّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامّ.