سفيرة العراق في الأردن وفلسطين تلتقي الملك عبدالله قبل مغادرتها عمّان لانتهاء مهامّ عملها

بغداد – الصباح الجديد

التقت سفيرة جمهوريّة العراق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة وفلسطين صفية السهيل الملك عبدالله الثاني قبل مُغادَرتها عمّان مُتوجِّهة إلى بغداد لانتهاء مهامّ عملها في المملكة. وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته “الصباح الجديد”، أجرت السفيرة سلسلة لقاءات، ومنها: لقاؤها مع جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو وليّ العهد الأمير الحسين بن عبد الله، ومعالي رئيس مجلس النواب الأردنيّ، ودولة رئيس الوزراء عمر الرزاز، ورئيسي مجلس القضاء والمحكمة الدستوريّة، ومعالي وزير الخارجيّة أيمن الصفدي، وغيرهم من القادة والمسؤولين في المملكة”.

وأشاد الملك بجُهُود السفيرة التي بذلتها في السنوات الأربع الماضية، ودورها في تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، فيما تقدَّمت بالشكر الجزيل لجلالته وللمملكة الأردنيّة الهاشميّة قيادة وشعباً لما حظيت به من دعم، ومساندة، وتنسيق عالٍ مع الحكومة ومجلس النواب؛ وهو ما حقق تقدُّماً كبيراً في العلاقات بين البلدين سياسيّاً، وأمنيّاً، واقتصاديّاً.