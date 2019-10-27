أنغام تتهم الغرب باقتباس ألحان محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت الفنانة المصرية أنغام أنها لم تهتم يوماً بالوصول الى العالمية في مسيرتها الفنية، وقالت “إننا كناطقين باللغة العربية نحن عالم بحد ذاته”.

ولفتت أنغام في أثناء مشاركتها في منتدى مسك للإعلام الإنتباه إلى أن العالم الغربي لم يهتم بتعلم اللغة العربية، قائلة: “موسيقانا تلفت نظرهم ويقتبسون منها الألحان خصوصاً من موسيقى محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي”.

تصريحات أنغام وجدها البعض ردا على انتشار مجموعة من الأغاني القديمة الغربية والتي تحاكي الحانها الحان عبد الوهاب، مع تهم وجهت اليه بسرقة تلك الالحان. وبرر بعض الفنانين الامر بان الموسيقى لغة مثلها مثل الشعر فتشابه الجمل الموسيقية وارد، طالما ليست مستنسخة.

يُذكر أن منتدى مسك للإعلام، والذي يعقد في القاهرة حالياً، امتداد للمنتدى الرئيس الذي يعقد سنوياً في مدينة الرياض السعودية، ويعزز ريادة المملكة في الحوار العالمي بشأن مستقبل صناعة الإعلام، من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح المحلية والعالمية.