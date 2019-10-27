مقتل البغدادي بغارة أمريكية

بغداد – الصباح الجديد

قالت وسائل إعلام أمريكية اليوم الأحد، إن زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي قتل بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

وقال مسؤول بارز في البنتاغون في تصريح لـمجلة “نيوزويك” الأمريكية، إن زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

وأفادت المجلة الأمريكية بأن القوات الأمريكية نفذت عملية خاصة كان أحد أهم أهدافها أبو بكر البغدادي، في مهمة وافق عليها الرئيس دونالد ترامب قبل حوالي أسبوع من حدوثها.

وأضافت “نيوزويك” أن وزارة الدفاع أبلغت البيت الأبيض أنهم “يثقون بشدة” في أن الهدف عالي القيمة الذي قتل في إدلب هو البغدادي، مشيرة إلى أنهم يتحققون من ذلك.

وبين أعضاء فريق من قيادة العمليات الخاصة المشتركة التي قامت بالعملية السبت، أن الموقع الذي تم استهدافه كان تحت المراقبة.

من جهته أفاد مسؤول أمريكي في تصريح لوكالة “رويترز” بأن الولايات المتحدة شنت عملية ضد زعيم “داعش”، مشيرا إلى أنه من غير الواضح إن كانت ناجحة.

وفي منتصف سبتمبر 2019، انتشرت رسالة صوتية منسوبة لزعيم التنظيم تحدث فيها عن خطط تنظيمه اللاحقة، وحذر فيها من أن “العمليات اليومية” مستمرة.

وبدأ البغدادي حديثه بدعوة عناصره إلى “الجهاد”، مشيرا إلى ما وصفها “مبايعات جديدة” لخلافته المزعومة.